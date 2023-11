Chiara Ferragni, nuova casa: foto e la cabina armadio “rinascente”

“We’re in the new house” con questa story Instagram Chiara Ferragni ha annunciato ufficialmente di essersi trasferita con marito e figli nel nuovo appartamento che da tempo stavano ristrutturando.

La coppia ha voluto pubblicare un video commovente, realizzato con l’aiuto del piccolo Leone, dove viene fatto un saluto alla casa milanese, dove il bambino è nato e cresciuto. Siccome i primi ricordi appartengono a quell’appartamento, anche Chiara ha voluto realizzare un altro reel che racchiude gli ultimi 5 anni: dalle feste, ai primi passi di Leone, ai compleanni, ai regali speciali ricevuti, al lockdown, alla nascita di Vittoria e il suo arrivo, al primo Natale in quattro e all’ultimo compleanno di Mati, il cane.

La nuova dimora si trova nel quartiere di Citylife, non molto lontano dall’altro appartamento. L’immobile è un attico a due piani collegati da un’imponente scala a chiocciola. All’interno c’è anche una piscina condominiale e una sala cinema. È una casa che offre una vista panoramica, data l’altezza su cui si trova. Il design degli interni è stato curato da Filippo Fiora e Federico Sigali e molte stanze sono impreziosite dal marmo.

La coppia non ha fatto ancora un vero e proprio home tour ma dalle loro stories Instagram è possibile scorgere alcuni dettagli. Chiara ha mostrato la sala cinema con comode sedute e uno schermo grande, tutto sulle tonalità del rosso. Tra gli altri dettagli la parete piena di cornici con le foto di famiglia, affianco alla tavola da pranzo. Qui si è potuto notare anche il tapiro, probabilmente si tratta dell’ultimo ricevuto dal marito dopo l’accaduto a X Factor. E seppur manca ancora un po’ alle feste natalizie, Chiara ci ha tenuto ad avere un albero di Natale già decorato, posto sotto le scale, perché le mette felicità.

Fedez ha poi ripreso la cabina armadio chiusa (poiché ancora da sistemare) e il lungo corridoio che porta alla camera che condivide con la moglie. Sia Leone che Vittoria hanno una propria stanza e così la bambina ha dormito per la prima volta in un “letto da grande”, come ha precisato la Ferragni.

Il rapper ha fatto vedere la sua nuova scarpiera con centinaia di calzature. E poi “il pezzo forte della casa”. Ha infatti ripreso la cabina armadio della moglie, paragonandola alla Rinascente: tante stanze ed un lavabo per i capelli. Chiara però ha rimproverato il marito. Dato che ci sono ancora degli scatoloni in giro, è tutto ancora “troppo sporco e disordinato” per poterlo esibire.

Il bagno personale di Vittoria e Leone

Già qualche mese fa i Ferragnez avevano mostrato un dettaglio della loro nuova casa che aveva sorpreso molti utenti. Sia Vittoria che Leone hanno un proprio bagno. Entrambi sono lussuosi, realizzati in marmo e con una doccia. Quello della bambina ha i dettagli in rosa, mentre quello del maschietto in grigio. Ciò ha incuriosito i fan e in molti hanno scritto: “Vittoria e Leone non sapranno mai cosa significa litigare con i fratelli perché occupano troppo a lungo il bagno“.