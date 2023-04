Chiara Ferragni, nuova casa: dettagli di lusso e vista rivelatrice

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi milioni di follower (proprio di recente ha superato quota 29 milioni) nuove immagini in esclusiva della grande casa con la quale, molto presto, andrà a vivere insieme a Fedez. Prima, la più celebre fra le imprenditrici digitali ha pubblicato qualche dietro le quinte dei lavori via Instagram Stories, poi ha reso disponibile una serie di scatti all’interno di un carosello aggiunto da adesso in poi al suo feed.

Come ci si poteva facilmente immaginare, si tratta di un’abitazione enorme, che difficilmente qualunque comune mortale si potrebbe mai permettere di acquistare. Per quello che sembra essere il salone principale, dove Chiara Ferragni si è mostrata con le dita alzate a forma della v di vittoria, l’influencer ha scelto il parquet e due colonne in marmo (perlomeno questo sembra essere il materiale utilizzato). Sembra inoltre che nella stanza sia anche presente lo spazio per un piccolo caminetto.

Un’altra delle caratteristiche che distinguono la casa è il fatto che, proprio come la precedente, anche questa abitazione è su due piani, con la differenza che stavolta i Ferragnez hanno optato per un’enorme scala a chiocciola. Nella serie di scatti social pubblicati (Chiara Ferragni ha tra l’altro fatto una visita al cantiere con la sorella Valentina) è possibile notare per la prima volta anche la vista dai grandi finestroni, che danno ancora una volta su Milano CityLife e sulla zona della Fiera. La scelta, dunque, è caduta su uno dei nuovi grattacieli della zona, esclusiva e ambitissima dai vip meneghini e non: in questo modo sarà molto facile per i fan individuare le finestre verso le quali puntare lo sguardo in futuro alla ricerca della coppia più chiacchierata d’Italia.

L’altro dettaglio di lusso di casa Ferragnez

Già in passato i Ferragnez avevano condiviso qualche immagine di questa incredibile magione, inserita all’interno di un palazzo che come chicca aggiuntiva potrà vantare una grande piscina privata. Ricostruendo un po’ gli ultimi indizi apparsi online, tra le altre cose, sembra proprio che Chiara Ferragni e Fedez abiteranno presto nello stesso identico palazzo dove a breve si trasferiranno anche Beatrice Valli e Marco Fantini.