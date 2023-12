Chiara Ferragni: noto brand Safilo straccia contratto, nota durissima

Come prevedibile, lo tsunami che si è abbattuto su Chiara Ferragni per la vicenda del pandoro Balocco sta avendo pesanti ripercussioni sulla stessa influencer e su tutto ciò che le orbita attorno. Oltre al danno d’immagine incalcolabile e la multa che l’antitrust ha inflitto (oltre un milione di euro), adesso anche i marchi che prima facevano carte false per avere con la Ferragni delle collaborazioni cominciano a sfilarsi da alcuni progetti e a stracciare i contratti.

Nelle scorse ore la Safilo Group S.p.a., azienda leader nella produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole, tramite una nota ha reso noto di aver interrotto l’accordo di licenzia per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear con il brand della moglie di Fedez. Per quest’ultima piove sul bagnato. E non potrebbe essere altrimenti visto la gravità dello scandalo che ha persino avuto una eco globale (ne hanno parlato ovunque, anche all’estero).

Stando alla nota dura divulgata dalla società di occhialeria, lo stop al rapporto sarebbe avvenuto “a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”. La collaborazione tra il brand Ferragni e la Safilo group era cominciata più di due anni fa, più precisamente a settembre 2021.

Il contratto aveva sancito legalmente l’attuazione del progetto relativo alla creazione, produzione e distribuzione della prima collezione di occhiali in licenza con il brand della influencer. L’intera collezione era poi finita nei modelli, sia da sole sia da vista, per la primavera-estate 2022 e in vendita da gennaio 2022.

Per Chiara Ferragni è un periodo nero, nerissimo. La sua credibilità è stata polverizzata. Da giorni non pubblica più nulla su Instagram. Silenzio tombale. Nell’ultimo video si è scusata per la vicenda Balocco, ma a poco è servito. Ha parlato di “errore di comunicazione”. L’antitrust ha invece accertato che non c’è stato alcun errore di comunicazione, bensì un accordo commerciale spacciato per iniziativa benefica.

Anche Fedez ha tentato di difendere inizialmente la moglie, ma pure lui ha ottenuto un effetto negativo, alimentando ancor più le critiche nei confronti della compagna. Così, proprio come ha fatto quest’ultima, ha poi scelto la via della bocca cucita. In effetti, dopo ciò che è emerso, non c’è molto da dire se non tacere e farsi un esame di coscienza.