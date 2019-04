Chiara Ferragni, niente Coachella: motivo e polemiche, lei si difende

Chiara Ferragni non parteciperà a Coachella 2019: motivo e polemiche, lei si difende

Il celebre festival musicale Coachella è decollato ieri venerdì 12 aprile a Indio, in California, e ha radunato come di consueto persone da tutto il mondo. L’evento, che si tiene da vent’anni, è meta anche di influencer e personaggi noti. Grande assente di quest’anno è Chiara Ferragni. La moglie di Fedez è infatti stata costretta a dare forfait. Sui suoi profili social ha spiegato che purtroppo, attualmente, è oberata da altri impegni lavorativi e che dunque non ha potuto fare tappa negli Usa. Tuttavia, per omaggiare l’evento, ha postato su Instagram delle foto del 2017, anno in cui prese parte al festival. I suoi scatti non sono piaciuti a tutti e sono imperversate delle polemiche social a cui Chiara ha risposto direttamente.

Le risposte di Chiara alle critiche

Memorie di Coachella 2017 per Chiara Ferragni, che ha pubblicato tre foto del look con cui sbarcò a Indio due anni fa: un vestito dalle abbondanti trasparenze che qualcuno non ha tardato a criticare. “Non serve a niente quella maglietta perché ti si vede l’intimo se non te ne sei accorta”, le ha scritto un utente. “Grazie dell’avvertimento”, la risposta di Chiara che si è affidata all’ironia. Qualcun’altro le ha detto che sarebbe il caso di non partecipare ai festival in giro per il mondo e salvaguardare di più la natura. Il nesso del ragionamento sfugge e infatti la Ferragni replica: “Non si possono amare i festival e la natura allo stesso tempo?“. A chi invece le ha chiesto se Fedez non fosse geloso di vederla con un simile vestito ha fatto sapere che anzi “lui apprezza”. Il caso è chiuso.

Coachella 2019: i personaggi noti sbarcati in California, ci sono anche i Damellis

A Coachella 2019 non c’è Chiara Ferragni, ma ci sono molti altri influecer del Bel Paese o che sono noti qui in Italia. Ad esempio Marco Cartasegna, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Martina Luchena, Nilufar Addati e, scoop dell’ultim’ora, Andrea Damante e Giulia De Lellis, insieme e affiatati. Il sigillo del ritorno in love è arrivato negli States.