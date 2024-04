Chiara Ferragni, Marracash pubblica un brano e le fa un dissing

Marracash negli ultimi anni ha sempre dimostrato quanto poco apprezzi i Ferragnez. Ora con l’uscita di Adrenalina, non si è risparmiato e c’è stato un dissing nei confronti di Chiara Ferragni.

Nel nuovo brano realizzato in collaborazione con Blanco e Baby Gang, l’artista ad un certo punto dice: “Vengo solo, ma ho ferri, se hai il pandoro fake della Ferri“. Il dissing è molto esplicito, anche perché hanno usato il soprannome che spesso viene dato a lei su Instagram.

In realtà non è la prima volta che il rapper istiga l’influencer nelle sue canzoni, ma Chiara non ha mai risposto. Chissà se questa volta lo farà o se interverrà Fedez.

La disfatta di Chiara

Questi ultimi mesi sono stati davvero difficili per la Ferragni. A metà dicembre è stata comunicata la multa dell’Anti Trust per falsa beneficenza, a seguito di un’operazione condotta l’anno prima con Balocco. Da qui sono iniziate una serie di indagini e sempre più brand hanno deciso di fare un passo indietro e interrompere qualsiasi tipo di collaborazione con lei.

Inaspettatamente poi è arrivata un’altra notizia: la separazione da Fedez. Mentre lei sull’argomento si è esposta poco, lui martedì 9 aprile è stato a Belve dove ha rivelato quali sono stati i motivi principali di crisi. Primo tra tutti l’eccesiva fiducia che lei dà ad alcuni membri del suo entourage.

Un altro tema caldo riguarda i bambini che ora non vengono più ripresi in volto sui social. Il rapper ci ha tenuto a specificare che è stata una sua scelta. Per tutelarli in questo momento molto difficile in cui “la stampa potrebbe approfittarsene“.

In tutto ciò sembra però che al di là dei bambini, Chiara non abbia più altri contenuti da pubblicare. Infatti quando Leone e Vittoria sono stati a Miami con il padre lei si è chiusa in un silenzio social.

La situazione è molto complessa e a livello lavorativo sembra che il suo entourage non sappia da dove iniziare per risolvere la situazione in cui si trova la Ferragni. Ormai ogni mossa sbagliata può diventare pericolosa.