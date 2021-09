Chiara Ferragni manda in tilt Instagram con “l’operazione post litigio”

L’influencer si prodiga in una lunga dedica per il marito: i fan in visibilio

Una lite furibonda in barca avvenuta a inizio settembre e immortalata dai paparazzi di Chi Magazine aveva gettato ombre sulla relazione vissuta fa Chiara Ferragni e Fedez. Pochi giorni fa la coppia ha chiarito la vicenda. In particolare ha spiegato che è vero che c’è stato un alterco piuttosto acceso in alto mare, ma dall’altro lato ha pure sottolineato che il pesante dissapore è nato per motivi non di troppa importanza. Insomma, tutto è stato derubricato a semplice bisticcio simile a quelli che capitano in tutte le famiglie.

Nelle scorse ore l’influencer dei record ha proseguito nell'”operazione post litigio”, infarcendo di tantissimo zucchero il suo profilo Instagram. Come? Ha speso parole melliflue per il marito, svelando degli aneddoti privati riguardanti il periodo del corteggiamento del rapper. Un salto a 5 anni fa e una piacevole sorpresa per le infinite schiere di seguaci della cremonese. Manco a dirlo il post ha subito mandato in tilt Instagram, facendo incetta di like: a un’ora dalla pubblicazione i ‘Mi piace’ erano quasi mezzo milione.

“”Giuro mi fai venire voglia di futuro” è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta. Era ottobre 2016, ci frequentavamo da un mesetto (e per la maggior parte del tempo di nascosto) ed eravamo a cena insieme”. Esordisce così Chiara per poi addentrarsi in un particolare riguardante sempre i primi tempi relativi alla conoscenza del rapper.

“Ad un certo punto – ha proseguito l’influencer – mi hai detto: “Dai vieni vicino a me”, mi hai abbracciato e mi hai sussurrato: “Io non vedo l’ora di avere una famiglia con te”. E questa frase mi ha colpita ed affondata: per me non c’è niente di più bello e sexy che vedere un uomo che è fiero di amare la propria persona e non veda l’ora di progettare un futuro insieme, senza paura”.

“Questo è stato uno dei primi momenti in cui ho capito che probabilmente eri la mia persona. Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigate, i mille difetti che abbiamo, noi siamo noi. Non sceglierei mai nessun altro“, ha concluso Chiara.

Parole intense che arrivano, come sopra accennato, dopo le paparazzate della lite sullo yatch. Pare proprio che la coppia, dopo quell’episodio, abbia voglia di trasmettere messaggi di positività, pace e amore. Come a dire che tutto procede a gonfie vele e di nuvole sulla relazione ce ne sono ben poche.

Qualcuno era persino arrivato a sostenere, sempre dopo che erano trapelati gli scatti della ‘burrasca’ in alto mare, che la coppia non fosse più solida come un tempo. Addirittura c’è chi ha parlato, in modo del tutto inappropriato e senza avere alcuna idea della reale situazione sentimentale della coppia, di rottura definitiva. Niente di tutto ciò. La Ferragni ha occhi solo per il suo Federico che ricambia la cortesia. The Ferragnez sono più uniti che mai, almeno via social. E pazienza se ogni tanto scappa qualche alterco seguito da delle lacrimucce.