Chiara Ferragni mamma tris? I tre indizi sulla gravidanza, con José Hernandez è amore vero

Chiara Ferragni aspetta un figlio o una figlia da José Hernandez? La voce, che ha iniziato a circolare nelle scorse settimane, è tornata a farsi rumorosa nelle ultime ore, dopo che Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, si è occupato della vicenda. Il giornalista ha snocciolato tre indizi che farebbero presupporre che l’imprenditrice digitale sia incinta. Al momento, è bene precisarlo, non ci sono conferme. Ma nemmeno smentite. Da quando si è cominciato a sussurrare della dolce attesa, l’ex moglie di Fedez è rimasta in religioso silenzio, preferendo non commentare i gossip sul suo conto.

Parpiglia e i tre indizi sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni

Dopo essere stata travolta dal ‘Pandoro gate’ e dopo l’amaro divorzio con Fedez, Ferragni è piombata in un periodo buio sotto tutti i punti di vista, come raccontato di recente da sua sorella Valentina. Quest’ultima ha confidato che, nel momento più difficile, lei e i suoi familiari non lasciavano mai sola Chiara per paura che potesse compiere gesti assurdi. Il peggio, oggi, è alle spalle. La 39enne ha ripreso a lavorare sui social (ma non come prima) e, soprattutto, ha ritrovato l’amore con José Hernandez, manager colombiano lontano dal mondo dello spettacolo.

Da mesi i due sono inseparabili. Parpiglia scrive che è venuto a conoscenza del fatto che Ferragni, la prossima settimana, avrebbe dovuto

partecipare a un importante evento in barca. Un appuntamento preso tempo fa, ma che all’ultimo è stato fatto saltare con una generica giustificazione: “Motivi personali”.

A questo primo segnale, Parpiglia ne aggiunge altri due: il giornalista ha notato che da giorni l’imprenditrice digitale si mostra sui social con abiti morbidi, evitando i capi aderenti. Una scelta che fa ipotizzare che abbia intenzione di coprire le forme. Infine il terzo indizio: nelle ultime uscite serali e nei momenti di convivialità, dalla dieta di Chiara parrebbe essere del tutto scomparso l’alcol. Non che prima ne abusasse, sia chiaro. Ora, però, non ne consumerebbe più.

Dunque? Dunque non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Anche perché sono poche le cose al mondo che non si possono proprio nascondere. E una di queste è una dolce attesa.