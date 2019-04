Chiara Ferragni mamma: grande traguardo per Marina Di Guardo

Chiara Ferragni celebra l’ultimo successo della madre: il libro di Marina Di Guardo diventa un film

Il successo nella famiglia Ferragni è ormai di casa. L’ultima a festeggiare un grande traguardo, come annunciato dalla moglie di Fedez sui social, è stata Marina Di Guardo, la mamma di Chiara. La signora, come i ben informati sapranno, è un’affermata scrittrice italiana che, proprio recentemente, ha ufficializzato l’ultimo progetto intrapreso in ambito professionale. La mamma della Ferragni vedrà uno dei suoi libri diventare un film. La notizia è stata data da Chiara Ferragni stamattina che, con una foto di Marina a New York, ha fatto sapere ai suoi follower di essere molto orgogliosa della cosa.

Marina Di Guardo a New York, Chiara Ferragni annuncia: “La memoria dei corpi diventerà un film”

Il libro di Marina Di Guardo scelto per la trasposizione cinematografica è uno degli ultimi usciti, ovvero: “La memoria dei corpi”. Si tratta di un thriller che ha riscosso molto successo tra i lettori i quali, stando alle ultime news e come anticipato sopra, avranno presto la possibilità di vedere la storia svilupparsi sotto forma di film. “Congratulazioni a mia mamma: si trova a New York perché il suo libro ‘La memoria dei corpi’ diventerà presto un film. Sono così fiera di te”, ha scritto la figlia Chiara Ferragni sui social poche ore fa.

Marina Di Guardo e il rapporto difficile col padre: un passato difficile per la mamma di Chiara Ferragni

La vita di Marina Di Guardo non è mai stata tutta rose e fiori. La mamma di Chiara Ferragni ha raccontato in passato di aver avuto un infanzia difficile a causa del suo rapporto complicato con il padre. Da sempre, però, la passione per la scrittura e la voglia di emergere in questo settore l’hanno accompagnata, fino a farle conquistare quello che ha oggi.