Chiara Ferragni, Leone su Whatsapp, il web: ‘Che tristezza’

Il tempo scorre davvero molto (forse troppo) veloce. Chiara Ferragni lo sta sentendo tutto questo scorrere rapido; i figli crescono, si alzano, parlano, cominciano anche a utilizzare il telefono. È proprio l’imprenditrice che ci ha svelato questa crescita improvvisa, che lascia stupefatti i follower, figuriamoci lei che ne è la madre!

Leone, il figlio maggiore dei Ferragnez, il 19 marzo scorso ha spento sei candeline e quell’ormai lontano 2018 sembra in realtà l’altro ieri. La crescita è veloce e il “grande” di casa è già diventato un vero ometto, come dimostra l’ultimissimo post pubblicato da Chiara su Instagram, lo stesso che ha diviso le persone in due fazioni (come sempre). Il post in questione è un semplice screenshot di una chat Whatsapp e mostra un botta e risposta madre-figlio piuttosto esplicativa. Il bambino scrive alla madre e la rassicura prima sulla sorellina Vittoria (“La Vitto dorme tutto bene”), poi la informa sugli spostamenti (“Stiamo andando in albergo”). La risposta di Chiara? Un più che normale “Mi mancate”.

Leone scrive su Whatsapp alla madre, ma nei commenti qualcuno ha da dire

Chiara Ferragni lavora (anche) con i social, ma la sua passione per la condivisione, specie quelli familiari, è sempre stata elevatissima. Dopo la separazione da Fedez e firmato l’accordo tra i due ex coniugi sul divieto di postare i bambini sui social (previa “consultazione” da parte di entrambi), Chiara ha scelto di condividere qualcosa inerente al figlio, ma senza farlo vedere.

Oltre all’impatto forte pensando a Leone che già scrive come un adulto e sa utilizzare Whatsapp, c’è anche chi non pensa sia sempre il caso di condividere attimi di vita quotidiana sui social, specie se in mezzo ci sono minori. Come spesso accade, il web di Chiara Ferragni si divide in due “fazioni” ben distinte: chi trova dolcissimo il messaggio di Leone e chi, al contrario, ritiene questo contenuto non adatto. Chi ha ragione?

“Il mio bimbo sta diventando grande“, scrive l’imprenditrice sotto al post e le interazioni esplodono in un paio di minuti. Qualche utente non si capacita di come un bambino di sei anni utilizzi uno smartphone come se fosse la normalità, ma c’è chi, prontamente, cerca di spegnere la polemica sul nascere:

L’ introduzione “Ciao sono Leone” rende quasi

LAMPANTE il fatto che un adulto che è in quel momento con i bimbi ha ceduto il cellulare per dare un messaggio dolce alla mamma, altrimenti fosse stato suo non ci sarebbe stato bisogno dell’ identificazione.

Sicuramente sarà andata così e basterebbe un minuto per capire la dinamica della situazione, ma a volte vedere il marcio risulta più semplice (e comodo). Forse, ma anche qui si tratta di opinioni personali, si potrebbe riflettere più ampiamente sull'”esigenza” di pubblicare i propri figli, anche neonati, sui social media (e Chiara non è sicuramente l’unica persona che lo fa), ma torniamo sempre allo stesso pensiero: la libertà. “Un giorno Leone si ribellerà a tutto questo“, scrive un utente sotto il post dell’influencer, alludendo che forse, sia lui, sia la piccola Vittoria, quando saranno grandi soffriranno molto tutta l’esposizione a cui sono stati abituati.

Il telefono è di Fedez? Ma non è questo il punto

Ovviamente non sono mancati riferimenti anche a Fedez e nei commenti sbocciano anche interpretazioni psicologiche:

Io in questo messaggio vedo solo un bambino che si preoccupa di rassicurare la mamma che il babbo sta facendo le cose bene e quindi a cui è stato insinuato il tarlo del controllo. Ma Fedez è sempre stato un bravo padre… un modo come un altro per non farlo fidare del padre.

La questione resta aperta e come sempre quando si tratta di Chiara Ferragni, la polemica è sempre dietro l’angolo.