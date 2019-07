Chiara Ferragni, Leone in lacrime: scoppia la polemica

Chiara Ferragni e Fedez in partenza per le vacanze. L’influencer criticata per una foto con il figlio

Il web, a volte, sa essere davvero pesante e Chiara Ferragni ne sa qualcosa. La celebre influencer italiana, o per un motivo o per un altro spesso e volentieri finisce nel mirino delle critiche. A muovere dei commenti ricchi di rabbia nei suoi confronti sono il più delle volte i suoi follower che sembrano cercare sempre una ragione per giudicarla senza pietà. La maggior parte delle volte, Chiara Ferragni è stata criticata per il suo ruolo di madre. C’è chi l’accusa di essere poco presente e di pensare più al lavoro che alla famiglia. Qualcuno sembra essersi dimenticato che l’età della pietra è ormai passata, che i tempi sono andati avanti e che, si, una donna può dividersi benissimo tra carriera e famiglia, cosa che la Ferragni stessa ha spesso spiegato a coloro che la seguono. E non c’è ragionamento più giusto perché una donna deve poter essere libera di scegliere come impiegare il suo tempo proprio come un uomo.

Chiara Ferragni e la foto che ha fatto arrabbiare i follower

Questa volta, la creatrice di The Blonde Salad è finita di nuovo al centro delle polemiche per una foto che ha postato poco prima di partire per le vacanze con la sua famiglia. L’immagine in questione la ritrae con il piccolo Leone tra le braccia ma ciò che ha scaturito la tempesta di critiche è che il piccolino piange. Leoncino, infatti, non sembra proprio contento di partire ma lo scopo di Chiara era fare dell’ironia a riguardo dato che lei stessa ha commentato: “Siamo così felici di partire per le vacanze” con tanto di emoji sorridente. Alcuni dei suoi follower, però, non sembrano aver inteso la sua voglia di strappare qualche risata visto che le hanno scritto: “Ma invece di fotografare tuo figlio, perché non cerchi di farlo calmare? Che tristezza!” .

Chiara e Fedez in vacanza con il piccolo Leone

Dopo essere ritornata da Tokyo, dove ha ottenuto un ruolo importante in Making the Cut, proprio oggi Chiara insieme a Fedez e al piccolo Leone ha dato il via alle sue vacanze estive. La bionda imprenditrice, insieme alla sua famiglia, si è recata in Umbria dove trascorrerà un po’ di giorni immersi nel verde tra le mura di uno splendido castello. In seguito tutti e tre si sposteranno in Sicilia per poi concludere le loro ferie ad Ibiza.