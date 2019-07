Chiara Ferragni: a Tokyo per il programma Making the cut

Chiara Ferragni svela il motivo per cui si trova a Tokyo. La seguitissima influencer prenderà parte ad un prestigioso programma

Nei giorni scorsi da Tokyo Chiara Ferragni ha regalato ai suoi milioni di fan tante soddisfazioni. Tra momenti passati insieme alla sua famiglia ed outfit super colorati, la bella influencer ha fatto intendere però di essere lì per lavoro. Chiara infatti ha spesso postato stories su Instagram dove annunciava che stava effettuando delle registrazioni. Il suo viaggio nella capitale orientale, dunque, non era solo di piacere ma soprattutto per affari. Ciò che era rimasto nel mistero, fino a poco tempo fa, era per cosa la Ferragni stesse lavorando. Forse per un qualcosa riguardante la moda? Ebbene si. Chiara infatti prenderà parte al programma fashion Making the Cut, un talent vero e proprio prodotto da Amazon.

Making the Cut la sfida fashion e il ruolo di Chiara

Su Instagram la bionda imprenditrice ha svelato quale sarà il suo ruolo e si è detta molto felice di aver preso parte a questo fantastico programma: “Sono così onorata di essere uno dei giudici di Making the Cut dove sarò ospite di Heidi Klum e Tim Gunn. Non vedo l’ora che arrivi il 2020 così anche voi potrete vedere questa sfida fashion dove io sceglierò il nuovo designer con i miei colleghi Carine Roitfeld, Joseph Altuzarra, Naomi e Nicole Richie.” Per Chiara Ferragni questa è la prima volta in assoluto che appare in un programma americano svolgendo un importante ruolo. Per questo motivo ciò rappresenta per lei un importante traguardo per la sua carriera.

Il programma modaiolo con la Ferragni è un prodotto di Amazon

Making the Cut è un prodotto di Amazon ed andrà in onda esclusivamente su Amazon Prime. La serie vedrà la luce nel 2020 e porterà 12 persone impegnate nel campo della moda a sfidarsi per poter far diventare i loro brand dei fenomeni mondiali. Una delle cose particolari è che i look che verranno mostrati durante la serie saranno poi acquistabili su Amazon. Il montepremi di questa gara è davvero molto alto. Chi salirà al primo posto sul podio si porterà a casa un milione di dollari da poter investire nella sua impresa.