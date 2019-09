Chiara Ferragni a Venezia, l’intervista: “Io respinta da DiCaprio”

By

Chiara Ferragni sbarca a Venezia, l’intervista e il retroscena su Leonardo DiCaprio: “Sono stata respinta”

Chiara Ferragni è sbarcata a Venezia e non solo per sfilare sul red carpet stavolta. Infatti alla Mostra del Cinema sarà proiettato il documentario sulla sua vita. Una parte della critica, che l’ha visionato, già la punzecchia considerandolo decisamente autocelebrativo. Il titolo è ‘Chiara Ferragni Unposted’ ed è diretto da Elisa Amoruso. Dopo la première in laguna nella sezione Sconfini, uscirà nelle sale il 17-18-19 settembre. Nell’attesa che il prodotto audio-visivo sia disponibile a tutti, la moglie di Fedez ha rilasciato una lunga intervista all’Ansa.

Leonardo Di Caprio? “Sono stata respinta a Cannes”

La Ferragni inizia raccontando che un conto è postare sui social, un altro è essere ripresa da un regista: “Raccontare ad altri me stessa all’inizio mi ha spaventato: non ero abituata a non avere il controllo, visto che da quando ho 16 anni che posto le mie cose, prima sul blog ora su Instagram”. Tuttavia è subito scattato il feeling con Elisa Amoruso, che l’ha messa a suo agio. A proposito di divi e cinema, spazio a un aneddoto riguardante DiCaprio: “Io sono una fan di Leonardo DiCaprio, lo adoro dai tempi di Titanic. Nel 2013 ci siamo ritrovati a Cannes al galà dell’amfAR, volevo chiederli un autografo ma sono stata respinta”.

Chiara Ferragni non si stanca mai? “Mi ricarico velocemente”

L’intervista, tra gli altri temi, tocca quello della sua sovraesposizione. Le provoca mai stanchezza? “Mi ricarico velocemente, mi sento sopraffatta come tutti, certo, ma passa subito, sono una persona super positiva.” Aggiunge quindi che anche i fan le danno molte energie e che li legge sempre, traendone spunti e riflessioni. Fedez, nella vita, l’ha completata, così come nel documentario. “Ci completiamo a vicenda, abbiamo caratteri diversi, io più positiva lui tenebroso, reattivo, ma ci capiamo molto, entrambi ci siamo fatti da soli la nostra carriera, ci stimiamo tantissimo, siamo uno il massimo supporto dell’altro, a parte mia madre intendo. Si mi fa ridere ma è anche molto più di questo”, ha concluso l’influencer,