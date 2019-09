Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez, ai fan non sfugge un dettaglio

Chiara Ferragni posta delle foto sul suo profilo Instagram, ma ai suoi follower non sfugge un dettaglio

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ogni volta che posta qualcosa sui social per qualcuno c’è sempre qualcosa che ‘non va’ oppure ‘di strano’. Oggi la bella influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie scattate insieme a Fedez a Portofino e i suoi follower hanno avuto nuovamente da ridire. Qualcuno infatti ritiene che le fotografie siano strane, e a qualcuno non è sfuggita invece l’espressione ‘imbronciata’ di Fedez. Chiara nelle immagini appare serena e rilassata mentre passeggia accanto a suo marito o siede con lui su di un divano, ma lui no. Secondo alcuni il rapper sembra inquieto come se qualche pensiero abbia rabbuiato la sua mente. Poi ciò che ha fatto storcere il naso agli utenti che popolano il profilo della Ferragni è il vestiario dell’influencer cremonese. Chiara, infatti, indossa un vestito nero abbastanza trasparente tant’è che le s’intravede l’intimo.

L’outfit di Chiara e l’espressione di Fedez fanno discutere i fan

Chi segue da sempre Chiara Ferragni, sa benissimo che lei ama giocare con gli abiti ed inventare abbinamenti sempre nuovi. Lo stile della famosa influencer poi è sempre super chiacchierato proprio perché sempre differente da tutti gli altri. I suoi abiti sono spesso e volentieri apprezzati dai suoi fan ma questa volta il suo vestitino nero, quasi totalmente trasparente, ha fatto un pochino discutere. “Cara Chiara, sei una bella ragazza, una bambolina. Ma questo abbigliamento è di dubbio gusto. Non credo tu abbia bisogno di esporre così il tuo fondoschiena che, malgrado perfetto, in quell’abito non ti si addice”, le ha scritto una sua follower mentre qualcuno l’ha addirittura accusata di esagerare. Fortunatamente, però, tra le sue follower c’è anche chi ha apprezzato il suo vestiario ed ha preso le sue difese: “Via ai commenti del tipo ‘ma sei una madre!’, ‘Ma come ti vesti?’, ‘O mio Dio ma quanto è trasparente!’ La verità è che se tutte potessimo lo faremmo!”. In tanti invece hanno rivolto l’attenzione all’espressione un po’ pensierosa di Fedez e qualcuno ha ironicamente commentato: “Fedez entusiasta in tutte le foto ahahah”.

Chiara e Fedez e il loro primo anniversario di matrimonio

Critiche e chiacchiere inutili a parte, Chiara Ferragni e Fedez si trovavano a Portofino per celebrare una giornata importante. I nostri Ferragnez infatti hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e le parole che l’uno ha dedicato all’altra sono state a dir poco meravigliose ed emozionanti. L’influencer e il rapper sono la dimostrazione concreta che l’amore vero esiste e che due mondi assolutamente diversi possono mescolarsi per dare vita ad uno tutto nuovo.