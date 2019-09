Fedez e Chiara festeggiano il primo anniversario di matrimonio: foto

Primo anniversario di nozze dei Ferragnez. Chiara e Fedez lo festeggiano così

Noto, 1° Settembre 2018. In un caldo pomeriggio di fine estate va in scena uno dei matrimoni più belli e chiacchierati dell’anno. Federico Lucia, il rapper Fedez, sposa la sua Chiara Ferragni, una delle influencer più amate del mondo. Il loro è un matrimonio a dir poco meraviglioso che commuove tutti, sia coloro che sono presenti alla festa e sia chi invece segue il tutto dai social. Da quel giorno, è passato un anno, e oggi Chiara Ferragni e suo marito Fedez festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. Nonostante sia passato un anno questa coppia appare più felice ed innamorata che mai, proprio come il primo giorno in cui li abbiamo visti insieme. Chiara e Fedez sono la dimostrazione che due mondi totalmente diversi si possono incontrare ed unire in un’unica danza. Il loro è un amore grandissimo, basta guardarli negli occhi per capirlo. Le emozioni che hanno regalato a coloro che li seguono sono davvero tantissime e ancora oggi continuano a farlo. I due stanno festeggiando questo primo grande traguardo in Liguria, tra Portofino e Camogli.

Primo anniversario di nozze dei Ferragnez, le parole di Chiara Ferragni

La prima a festeggiare questa meravigliosa giornata sui social è stata Chiara. La Ferragni ha pubblicato delle fotografie del suo matrimonio ed ha scritto: “Un anno fa vivevo la giornata più bella della mia vita: sposavo il mio uomo con una cerimonia da film. Molto più bello di quello che sognavo. Ora, un anno dopo, voglio ringraziarlo per avermi reso così felice e per avermi fatto credere sempre più nel nostro amore così pazzo. Ti amo, oggi e sempre di più Fedez”. Le parole della famosa esperta di tendenze hanno emozionato davvero tutti. E tra i commenti, qualcuno ha ricordato un pezzo della promessa che Fedez pronunciò durante la celebrazione del matrimonio: “L’essere umano ha due grandi difetti non è tanto quanto si è compatibili, ma quanto ci si relaziona con l’incompatibilità. Bukowski diceva che l’essere umano ha due grandi difetti, l’incapacità di arrivare in orario e quella di mantenere le promesse. Io non posso garantirti di essere sempre in orario, ma posso prometterti che anche se in ritardo ci sarò per sempre”.

Primo anniversario Ferragnez, le parole di Fedez che toccano il cuore

Ovviamente non potevano mancare le parole di Fedez. Il famoso rapper nel celebrare il primo anniversario di nozze con sua moglie, ha voluto fare un augurio anche alle persone che li seguono: “Un anno fa. Il mio punto di riferimento, la mia forza, la migliore amica che non ho mai avuto, una parte di me. Vi auguro di riuscire a trovare nella vita una persona che possa completarvi e rendervi la versione migliori di voi stessi come lei ha fatto e cerca ancora oggi di fare con me. Siamo più di una squadra, siamo più di un amore. Siamo una famiglia. La mia famiglia e guai a chi vi tocca. Buon anniversario amore”. Nel leggere le parole di suo marito, Chiara Ferragni si è commossa e infatti ha così commentato: “Mi hai fatto piangere qui in piscina come una babba. Ti amo troppo”.