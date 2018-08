Chiara Ferragni, il lato b post parto convince: il video in tanga

Chiara Ferragni, il lato b post gravidanza convince: il video in tanga spopola dopo il ‘bananone’ di Fedez

Chiara Ferragni è sempre più social con la sua dolce metà, Fedez. L’influencer più famosa dello Stivale stavolta non si fa apprezzare per consigli di moda o abiti all’ultimo grido, ma per un lato B invidiabile, soprattutto considerando che viene dal post parto del tenero Leone, primo figlio avuto dall’amato rapper milanese. La zuccherosa Chiara è infatti apparsa in un video su Instagram, mostrandosi con un costume tanga che ha spedito in paradiso diversi follower, precipitatisi a commentare entusiasti la forma smagliante della loro beniamina. Dunque, dopo il ‘bananone’ di Fedez, oggi è il turno del ‘perfetto’, così qualcuno lo ha definito, fondoschiena della bionda cremonese.

Chiara e Fedez: il video conquista i fan

Una barca, Formentera, un mare da favola, due piccioncini innamorati, Fedez che si prende simpaticamente gioco della sua futura sposa, con tanto di dolce buffetto stampatogli in viso, e un lato b, quello della Ferragni, che non è passato inosservato: questo il sunto del popolare video postato dall’influencer su Instagram. “La gravidanza ti ha regalato un bel sedere”, “Che fisico”, “Corpo meraviglioso”, “Poi c’è gente che si permette di dire che hai un brutto lato B! Ma riprendetevi. Sei perfetta”, sono solo alcuni dei commenti che hanno elogiato l’ottima forma dell’influencer che è stata particolarmente apprezzata anche per essersi mostrata in un momento quotidiano. “Fantastici, i migliori, adorabili, vi amiamo, troppo belli…” hanno infatti scritto a centinaia sotto al filmato social.

Fedez e il ‘bananone’: Chiara e le battute a doppio senso

Sempre in un clima goliardico e spensierato, ad alzare le chiacchierare qualche giorno fa sulla coppia ci ha pensato il ‘bananone’ di Fedez. Bananone? La Ferragni ha ripreso il compagno in barca in poppa di yacht in costume (con tanto di banane disegnate) e con collana di conchiglie al collo, sussurrando: “Wow, figurino…bananino!”. Il rapper, divertito, ha replicato: “Eh, ma il bananone?”. “Non ce l’hai tu!”, lo ha incalzato la sua dolce metà che nella story successiva ha provato a correre ai ripari: “Informo i miei follower che, sì, Fede ha il bananone. Ma anche le bananine”.