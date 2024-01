Chiara Ferragni lasciata da Coca Cola: situazione lavorativa tragica

Come prevedibile, lo scandalo “Balocco-Ferragni” sta avendo pesanti ripercussioni anche sugli affari dell’imprenditrice cremonese. Il quotidiano La Repubblica ha dato in esclusiva nelle scorse ore la notizia che uno dei marchi più famosi al mondo, vale a dire la Coca Cola, si è sfilata da un accordo di collaborazione con la moglie di Fedez. In particolare la bevanda più nota del globo aveva scritturato l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre.

Quest’ultima avrebbe dovuto essere protagonista di uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, poco prima di Sanremo (l’inizio del Festival è datato 6 febbraio). Non un periodo a caso quello scelto dalla Cola. Lo scorso anno Chiara Ferragni fu il personaggio più chiacchierato della kermesse ligure. Coca Cola aveva così deciso di averla come testimonial per la campagna italiana di inizio anno. Le riprese della pubblicità in questione avrebbero dovuto svolgersi a Milano. Avrebbero, appunto, visto che ora non se ne farà più nulla. La collaborazione è saltata.

La Repubblica ha anche scritto che ha tentato di interpellare i piani alti di Coca Cola per avere un commento sulla vicenda. Risposta? No comment, altrimenti detto bocca cucita e avanti, senza Chiara Ferragni. Un periodo nerissimo per l’influencer che sta ora vedendo concretamente realizzarsi l’incubo che si era profilato dopo il cosiddetto “Balocco Gate”. Una situazione, professionalmente parlando, tragica.

D’altra parte se una persona, dal punto di vista lavorativo, ha puntato tutto sulla sua immagine pubblica e soprattutto privata, va da sé che quando tale persona viene travolta da uno scandalo relativo alla beneficenza opaca il castello dell’immagine rischia di crollare o, per lo meno, di subire danni gravi. Ed è qui il nocciolo della questione: la ‘fortezza di credibilità’ che la moglie di Fedez si era costruita è completamente devastata oppure è sì profondamente danneggiata ma recuperabile?

Questo è il tema. E questo è l’obbiettivo su cui l’influencer sta lavorando: cercare un modo per riuscire a trasmettere nuovamente fiducia in coloro che la seguono. Perché, se chi la segue crede in lei, pure i brand investono, pagandola profumatamente.