Chiara Ferragni, l’amica freccia Fedez: lui non ci sta e sbotta

Sembra non avere davvero fine la guerra mediatica tra Chiara Ferragni e Fedez. Come se le frecciatine tra i diretti interessati non fossero abbastanza, ora sembra si siano aggiunte anche terze persone. Questa volta, infatti, la stoccata è arrivata direttamente dalla migliore amica della Ferragni, ovvero Veronica Ferraro. Le due sono amiche dal lontano 2009 ed è una presenza costante nella vita dell’influencer, rimanendo sempre al suo fianco anche durante questi difficili mesi. Nell’ultimo periodo, l’imprenditrice digitale è molto attiva su TikTok, dove si sta sbizzarrendo con video con bordate indirette. Un modus operandi che non sta piacendo affatto al pubblico, che trova il tutto molto imbarazzante.

A tal proposito, poche ore fa, Veronica Ferraro ha pubblicato un TikTok comico dove lei e Chiara ‘recitano’ uno scambio di battute tra Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne. “Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto”, ha recitato Veronica Ferraro con il labiale. “Io l’ho pure difeso!”, ha ribattuto Chiara. E ancora Veronica: “Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà, tu credi anche alla Befana!”.

Sebbene la Ferraro abbia spiegato nella didascalia del video che stavano parlando di un amico, in tanti hanno subito pensato a Fedez. Infatti, nei commenti, la maggior parte degli utenti ha ipotizzato che si trattasse di una frecciatina rivolta all’ex marito della Ferragni. Non è un segreto che il rapper non abbia mai apprezzato gli amici e familiari dell’ex moglie, con le quali ha sempre evitato di avere grandi rapporti. Dopo la separazione, il cantante ha proprio ammesso di essere contento di non dover più frequentare determinate persone, tra le quali probabilmente era inclusa anche Veronica.

Ebbene, a quanto pare, il sentimento è sempre stato reciproco. Poco dopo il TikTok, Fedez ha poi pubblicato due storie abbastanza ambigue. “Non fidarti mai”, ha scritto, riprendendo una frase della sua ultima canzone “Sexy Shop”. “Ma proprio mai”, ha aggiunto successivamente. Tra l’altro, nella sua intervista a Belve, Federico aveva raccontato di aver spesso suggerito all’ex moglie di non dare troppa fiducia a persone che si approfitterebbero solo di lei.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e supposizioni del mondo del web da prendere ovviamente con le pinze.