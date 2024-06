Chiara Ferragni contro Fedez: nuovo video, ormai si sfiora il ridicolo

Verrebbe da dire, adesso anche basta, a 37 anni non ci si può perdere in frecciatine adolescenziali continue. E invece lo spettacolo, mesto e al limite del ridicolo, sta proseguendo, mandato avanti da chi, per ragioni ormai piuttosto palesi a tutti, ha l’interesse di farlo proseguire. Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia. E questo si sa. Lui se la spassa come non mai ed evita di lanciare stilettate all’ex moglie (ha altri modi, spesso discutibili, per catalizzare l’attenzione su di sé). Lei invece pare proprio che stia facendo di tutto per farsi notare e per rimanere sulla cresta dell’onda mediatica, impegnandosi un giorno sì e l’altro pure a indirizzare ‘graffi’ al rapper. Ovviamente davanti a tutti sui social, sia mai che qualcuno non veda. D’altra parte, dopo che non può più mostrare i figli (Fedez ha preteso che non venissero più pubblicate foto sulle piattaforme dei due piccoli) e che non ha più sponsorizzazioni fa fare, qualcosa se la deve pure inventare.

Così nelle scorse ore eccola su TikTok. Quale è stata la trovata del giorno stavolta? Un bel video in cui si lascia trasparire la delusione nei confronti dei maschietti. “Pov uomini (punto di vista degli uomini, ndr)”, la didascalia scelta dalla Ferragni che si è ripresa pensierosa mettendo in sottofondo un celebre discorso cinematografico: “Poi all’improvviso ho smesso di amarla, da un’ora all’altra. “Alle 8 di sera ero innamorato pazzo. Alle 9 e 3/4 non me ne importava più niente. Era finita, ero guarito”. Ovviamente tutti, nel vedere la clip, hanno interpretato il filmato come l’ennesimo attacco all’ex marito. Ma perché l’influencer continua imperterrita a lanciare segnali di questo genere?

I casi sono due. Il primo, quello meno probabile: la Ferragni è talmente ferita che vuole continuare a far sapere a tutti quanto abbia il dente avvelenato con l’ex. Nulla di strano, non sarebbe la prima. Però a un certo punto anche stop, andare avanti mesi con questa manfrina rende la situazione stucchevole, per non dire ridicola.

Secondo caso, il più probabile: la star di Instagram sa benissimo come funzionano i media e quindi anche le dinamiche per non finire nel cono d’ombra. Indi per cui tutto spinge a credere che stia attuando una strategia per far parlare in qualche modo di sé. A volte, però, piccolo suggerimento, andrebbe pesato anche il “perché” si viene chiacchierati. Il “purché se ne parli” ha stancato e può risultare un boomerang. La Ferragni, più di ogni altro, dovrebbe saperlo bene.