Chiara Ferragni, la Rai le ha offerto uno show: qual è, lei orientata per l’ok

Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez, sono una delle coppie più amate e seguite su Instagram in Italia. La loro popolarità è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, soprattutto nel periodo del primo lockdown di marzo 2020. I due hanno saputo creare una solida fanbase che li apprezza, li segue e li sostiene. Per questo motivo la Rai avrebbe intenzione di fare un colpaccio: portare l’influencer cremonese sul palco dell’Eurovision che si terrà a Torino il prossimo maggio 2022.

La 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, famosa gara canora di respiro europeo, avrà sede in Italia dal 10 al 14 maggio 2022. La competizione si terrà al PalaOlimpico di Torino. Dopo la scelta della città ospitante, selezionata la scorso ottobre tra 17 candidate, adesso tocca pensare ai conduttori a cui affidare il timone di questo show internazionale. In realtà è dalla scorsa estate che si rincorrono i gossip sui papabili volti su cui potrebbe ricadere la scelta della Rai, che sta organizzando la manifestazione.

Si fanno più insistenti, come riportato da “Oggi”, le voci che vedrebbero proprio Chiara Ferragni nel ruolo di conduttrice o co-conduttrice dell’Eurovision 2022. Secondo il settimanale la proposta sarebbe già stata avanzata dall’emittente nazionale che starebbe facendo di tutto per ingaggiarla. La 34enne, dal canto suo, non avrebbe ancora dato una risposta. Secondo “Oggi” l’influencer sarebbe tentata di buttarsi in questa esperienza e sarebbe frenata solo dalla paura. D’altronde si tratterebbe di un ruolo abbastanza lontano dalle sue corde, in quanto si è sempre tenuta a debita distanza dal mondo della televisione.

Eurovision 2022, il toto-nomi

Insieme al nome dell’imprenditrice digitale si fanno strada anche quelli del cantante Mika e del presentatore fresco di debutto in Rai Alessandro Cattelan. Sembra quindi che la Rai voglia affidare questo ruolo a delle figure che sappiano reggerne il peso, note non solo al pubblico del Belpaese. La scelta di Chiara Ferragni sarebbe perfetta in quanto porterebbe sicuramente ottimi ascolti vista la sua grande visibilità. In più la moglie di Fedez parla inglese con fluidità ed è un’ottima rappresentante dell’italianità nel mondo.

I più attenti ricorderanno che qualche anno fa un’altra influencer italiana è stata coinvolta nella kermesse: Giulia Valentina, storica ex fidanzata di Fedez. La 31enne è stata scelta come portavoce dei voti della giuria italiana proprio in virtù della sua nota dimestichezza con l’inglese.

A questo punto rimane da attendere l’ufficialità della presenza della Ferragni all’Eurovision Song Contest 2022 e resta da vedere se farà capolino anche il nome di Giulia Valentina.