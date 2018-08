Chiara Ferragni, insulti prima del matrimonio: la blogger zittisce tutti con eleganza

Chiara Ferragni risponde alle critiche su Instagram

L’ormai più che nota fashion blogger Chiara Ferragni continua ad essere al centro di un ciclone mediatico. Non mancano mai complimenti, elogi ed apprezzamenti ma, oltre a questi, piovono anche critiche, insulti ed offese. In queste ultime ore, infatti, la quasi moglie del cantante Fedez, si è ritrovata a dover fare i conti con un utente Instagram che, non ha perso tempo ad esprimere la propria idea sulla vita della Ferragni. “Ringrazia gli imbecilli che ti seguono, non fai un c…o, sei qualcuno solo grazie alla loro stupidità, altrimenti avresti dovuto lavorare”, questo il duro commento del ragazzo che non fa altro che rispecchiare il pensiero di molti altri.

La risposta della Ferragni non si fa attendere per molto tempo

Non appena ricevuta la critica, la risposta di Chiara non si è fatta attendere oltre e, in maniera concisa e stucchevole, scrive: “Visto che mi segui ti dai dando dello stupido da solo?” Ironicamente e con molta diplomazia, la fashion blogger più famosa d’Italia non le manda di certo a dire. Lo screenshot del botta e risposta tra i due viene immortalato e postato, in tempo reale, sulla pagina Instagram di Trash Italiano. I commenti che ne derivano sono tanti, troppi. C’è chi si schiera dalla parte del ragazzo e chi, come molti fan della stessa Chiara, la difende a spada tratta.

Non è la prima volta che capita

Anche in passato ricordiamo che la Ferragni, come tutti i personaggi pubblici e famosi, è stata vittima di critiche e commenti poco carini riguardanti la sfera sentimentale, personale e anche professionale. Una vita pur sempre esposta h 24 sui social media e, quindi, soggetta costantemente ad ogni tipo di giudizio, positivo o negativo che sia. Minuscole problematiche di cui tener conto se si decide di essere famosi. Quindi la Ferragni sarà più che abituata a tali situazioni.