Chiara Ferragni: “Instagram chiude tutto? Ho un piano B, ecco qual è”

Neanche a farlo apposta, quasi per ironia della sorte, oggi è uscita su Vogue un’intervista esclusiva a Chiara Ferragni dove l’influencer per eccellenza ha parlato del suo possibile piano B “post social”. Le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale arrivano ad una manciata di ore di distanza dall’incredibile down di tutti i social network di Mark Zuckerberg, ovvero Facebook, Instagram e Whatsapp.

L’intervista a Vogue di Chiara Ferragni l’ha preparata la giornalista Michela Murgia, da sempre molto attiva quando si parla di figura femminile e del suo ruolo all’interno della società. E non c’è dubbio che Chiara Ferragni, negli ultimi anni, si sia resa protagonista di una piccola grande rivoluzione in questo senso. Già la copertina di Vogue della moglie di Fedez, in effetti, rappresenta per lei un traguardo e un vero sogno realizzato, trattandosi della più importante rivista di moda al mondo.

Cosa farebbe Chiara Ferragni se chiudesse Instagram? Ecco la sua risposta

Cosa accadrebbe, dunque, se domani il più importante social network del mondo chiudesse i battenti e ci abbandonasse per sempre? Chiara Ferragni risponde così:

Troverei il modo per reinventarmi, ma è difficile che mi capiti, per come mi espongo io. Trump aveva una comunicazione violenta, diceva cose terribili e pericolose. Da un lato ho gioito che venisse zittito, dall’altro ho pensato: possono toglierti tutto in un secondo. Sto valutando di aprire un canale Telegram per parlare più direttamente a un numero scelto di persone, ma per tutti gli altri è sempre più facile interagire sulle piattaforme esistenti. I fedelissimi ti seguirebbero ovunque ma non sarebbero mai tutti.

Alla rivista di moda per eccellenza, la Ferragni ha anche avuto modo di parlare del modo in cui lei e Fedez hanno scelto di presentare i loro due figli sui social. Contrariamente a molti altri genitori, i Ferragnez hanno preso la decisione di mostrare i piccoli Leone e Vittoria al loro sterminato pubblico, composto letteralmente da milioni di follower. Ecco come hanno motivato la loro scelta:

Leo e Vittoria sarebbero comunque persone esposte, tanto vale che li raccontiamo noi. Non so se sia il modo giusto o sbagliato, ma per ora mi pare quello più naturale per la mia generazione e la loro.

Quello che è certo è che con o senza Instagram Chiara Ferragni avrebbe in ogni caso dalla sua un enorme impero con cui andare avanti. Fra le collaborazioni più recenti e redditizie che l’influencer può vantare c’è anche quella con Amazon Prime Video, con cui ha di recente lavorato per il docu-reality The Ferragnez, in arrivo a breve. Un’altra importante fonte di guadagno per la Ferragni (che è fra l’altro in odore di conduzione di Eurovision 2022) è il suo storico brand The Blonde Salad, che ancora oggi macina numeri a sei cifre di fatturato all’anno.