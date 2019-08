Valentina e Francesca Ferragni insultate sui social: l’indignazione di Chiara

Chiara Ferragni indignata: le sorelle Valentina e Francesca pesantemente insultate

Non passa giorno che Chiara Ferragni non pubblichi foto sul suo profilo Instagram ufficiale e non passa giorno senza ricevere insulti. Questa volta, però, sotto attacco non è stata l’influencer italiana più famosa del mondo o suo marito Fedez, bensì le sorelle Valentina Ferragni e Francesca Ferragni. In vacanza nella splendida Ibiza, le Ferragni Sister si sono concesse alcuni scatti in costume da bagno tutte insieme appassionatamente. Foto che poi sono state pubblicate sui rispettivi profili di Francesca e Chiara. E proprio sotto il post condiviso da Chiara sono giunti un bel po’ di commenti a dir poco velenosi, dei veri e propri insulti per il loro aspetto fisico. Chiara Ferragni, legatissima alle due sorelle, non ha per nulla gradito e così le ha difese rispondendo a tono ai sempre più numerosi leoni da tastiera.

Valentina Ferragni e Francesca Ferragni insultate sui social: “Sono tozze e cicce”.

Quello tra Chiara Ferragni e le sue belle sorelle è un legame molto forte e autentico. Valentina ha seguito le orme della sorella maggiore ed è una blogger, mentre Francesca è una dentista. Le due sorelle di Chiara amano trascorrere del tempo con lei e la seguono spesso e volentieri nei suoi viaggi, sia di lavoro che di piacere. Durante la vacanza ad Ibiza, Chiara ha voluto così condividere su Instagram uno scatto familiare con le sorelline, che sono state subito prese di mira. “Chiara è la migliore, avendo avuto anche un bambino. Le altre due sorelle sono tozze e cicce”, scrive in maniera spietata un user, che per complimentarsi con Chiara demolisce le altre due. Ma non è l’unico: “Difettose dalla tesa ai piedi, difficile trovare un lato positivo”, chiosa un altro. (Continua dopo il post)

Chiara Ferragni: la reazione agli insulti rivolti alle sorelle

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene attaccata sui social. Per lei è diventato quasi normale e spesso evita anche di replicare, ma questa volta la sua reazione è arrivata immediata per difendere le due amate sorelle. “Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me. Evita di passare dal mio profilo”, commenta fumantina l’influencer e imprenditrice presto in uscita con il docu-film Chiara Ferragni Unposted.