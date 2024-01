Chiara Ferragni, incubo: verso l’accusa di truffa, rischio carcere

Nuovi risvolti sul ‘Balocco-gate’ e nuovi guai in arrivo per Chiara Ferragni. L’influencer è stata messa nel mirino dalla Guardia di Finanza ed ora rischia seriamente di essere indagata per truffa. La relazione depositata dalle Fiamme Gialle in Procura a Milano potrebbe infatti modificare la prospettiva accusatoria dell’indagine sul cosiddetto “pandoro-gate”. Secondo quanto riferisce l’Ansa, a rendere ancor più complicata la posizione della moglie di Fedez, è una serie di mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust.

L’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe quindi essere non più frode in commercio bensì truffa. Un capo di imputazione ben più grave. L’Articolo 640 del codice penale recita così: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Sempre l’Ansa fa sapere che gli investigatori della Gdf hanno depositato una prima annotazione, alla quale seguirà anche una serie di allegati relativi al “Pandoro-gate, al procuratore aggiunto Eugenio Fusco. La palla ora passa agli inquirenti inquirenti di Milano che dovranno esaminare a fondo il caso avendo tra le mani nuovi elementi, quelli appunto scovati dalla Guardia di Finanza. Laddove venga ipotizzato il reato di truffa, con ogni probabilità, a breve, verranno anche iscritti i primi nomi nel registro degli indagati.

Chi indaga deve capire se ci sia stato un profitto illecito e se sia stato recato un danno ai consumatori. Altrimenti detto, se si è verificata una truffa. Chiara Ferragni potrebbe quindi vedere la propria posizione, già delicata, incrinarsi ulteriormente. L’influencer è già stata multata dall’Antitrust con oltre un milione di euro di sanzione. Il problema più spinoso per lei, però, non è tanto il denaro da sborsare quanto piuttosto il devastante danno d’immagine.

Infatti alcuni brand big con cui aveva delle collaborazioni già le hanno dato il benservito. Ad esempio Coca Cola e Safilo hanno già risolto gli accordi che avevano stipulato con la moglie di Fedez. Monnalisa ha fatto sapere che sta valutando la situazione e che non esclude di interrompere la sponsorizzazione con l’influencer cremonese. Per Chiara Ferragni è l’ora più buia.