Chiara Ferragni vista dagli psicologi: “Vergogna e colpa, così agisce”

Chiara Ferragni starebbe provando parecchia vergogna e inadeguatezza: lo sostiene Andrea Botti, psicologo seguitissimo su Instagram. L’esperto ha provato a spiegare quale sarebbe attualmente lo stato d’animo dell’influencer, che di recente è stata travolta dallo scandalo “Balocco Gate”. Sulla moglie di Fedez, intervistato da Fanpage.it, ha detto la sua anche lo psicoterapeuta Matteo Merigo, il quale ha sostenuto che in questo momento la giovane cremonese sta tentando di ricostruirsi l’immagine e la reputazione puntando, a livello mediatico, su contenuti rassicuranti riguardanti la sua famiglia.

“Dalla colpa alla vergogna all’inadeguatezza, fino all’impotenza di non riuscire a cambiare la situazione”. Così Andrea Botti a proposito delle emozioni che starebbe vivendo Chiara Ferragni a causa della gogna mediatica che l’ha investita con ferocia. Nel giro di pochi giorni la moglie di Fedez ha visto la sua credibilità polverizzarsi. Così come hanno iniziato a polverizzarsi alcuni contratti di lavoro, con i brand che prima facevano a gara per averla come testimonial mentre ora le danno il benservito (è il caso, ad esempio, di Coca Cola e Safilo).

Sull”influencer ha detto la sua anche lo psicoterapeuta Matteo Merigo, il quale ha dichiarato che la Ferragni è una donna che ha “le spalle larghe” e che sa come riprendersi da un simile colpo. Dopo giorni di silenzio social, l’influencer ha ripreso a postare qualche Stories Instagram in cui ha immortalato i suoi figli. Prima ancora era apparsa, sempre in ambito famigliare, in qualche filmato pubblicato da Fedez.

Secondo Merigo la Ferragni “non vede il fallimento totale” e in questo momento starebbe provando a riportare “un’immagine di donna e madre, che tra l’altro agli italiani piace tanto”. Sempre l’esperto: “Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo”.

In effetti è proprio ciò che sta facendo la cremonese. Tornare sui social con un profilo basso, mostrando qualche scampolo del suo focolare domestico. Non a caso in questi giorni si è ben guardata dal mostrare ai suoi followers la vita sfarzosa fatta di viaggi in posti da sogno che ha esibito fino a prima di essere travolta dallo scandalo dei pandori.

“C’è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l’opinione da parte degli altri. Lei non sta perdendo solo follower, ma anche sponsor e fonti di guadagno. La ripartenza passa ricreando l’immagine della famiglia”, ha sottolineato Merigo.

Lo psicoterapeuta ha inoltre trovato azzeccata la strategia di non apparire sui social per diversi giorni. Un escamotage per non agire d’istinto e per non combinare ulteriori danni. Inoltre, tale modus operandi è servito all’influencer per riordinare le idee e capire come ripartire. Riuscirà nell’impresa di far dimenticare agli italiani il cosiddetto “Balocco Gate”? Mai sfida più difficile è stata affrontata dalla star di Instagram.