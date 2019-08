Chiara Ferragni è incinta? Spuntano delle foto con un pancino sospetto

Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo il secondo figlio? Ecco come celebre influencer ha scatenato la curiosità dei fan

Questa mattina Chiara Ferragni, direttamente da Ibiza, ha postato sul suo profilo Instagram delle fotografie che la ritraggono in compagnia del piccolo Leo. L’acclamatissima influencer è apparsa felice e raggiante mentre posa con un bellissimo costume e giocherella con il suo figlioletto. I suoi fan però hanno notato qualcosa di strano, o meglio, di sospetto. Qualcuno di loro infatti ha scritto di essersi reso conto che il pancino della luminosa imprenditrice sembra essere un pochino lievitato. Che per il piccolo Leone stia per arrivare un fratellino o una sorellina? Chiara e Fedez diventeranno genitori per la seconda volta? La curiosità a riguardo è davvero tanta. Ma questa, però, non è la prima volta che i follower della bella cremonese insinuano una cosa del genere. È capitato spesso, infatti, che a causa di un semplice abitino semplicemente un po’ più largo si siano innalzati dei dubbi che poi si sono rivelati infondati.

Chiara Ferragni posta delle foto: scatta l’sos pancino sospetto

Sotto le 10 foto che Chiara Ferragni ha postato, alcuni suoi follower dagli occhi sempre attenti le hanno chiesto: “Chiara ma sei incinta? Ho notato un pancino sospetto!” oppure “Baby Lello sta per avere un fratellino?“. Per ora la creatrice di The Blonde Salad non ha ancora risposto ma ciò non significa che il suo silenzio confermi i sospetti dei suoi fan. Del resto, un addome un pochino gonfio non denota sempre una gravidanza. Chiara, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, è in vacanza ad Ibiza ed è normale e giusto che si stia rilassando senza pensare a nulla, godendosi anche qualche piacere in più a tavola. Certo, la notizia di una seconda gravidanza sarebbe meravigliosa ma bisogna sempre star attenti nel fare certe domande o insinuazioni.

Chiara Ferragni e Fedez una vacanza emozionante

Prima di sbarcare ad Ibiza, Chiara Ferragni e Fedez, insieme alla famiglia e ad alcuni amici, hanno fatto tappa prima in Umbria e poi in Sicilia. Ma è proprio in Umbria che la coppia ha vissuto un momento indimenticabile. Il piccolo Leone, infatti, ha imparato a dare i baci e il primo lo ha dedicato al suo adorato papà Federico. Inutile dire che la scena è stata a dir poco emozionante ed ha commosso tutti, in primis la Ferragni che è scoppiata in lacrime. Il video che è stato postato sul profilo Instagram ha raggiunto la bellezza di quasi 500 mila like e tantissimi sono stati i commenti ricchi di affetto che Chiara, suo marito e il piccolo Leo hanno ricevuto.