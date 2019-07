Chiara Ferragni in lacrime: “il primo bacio non si scorda mai”

Lacrime di gioia per Chiara Ferragni. Il piccolo Leone ha dato il suo primo bacio

Nella giornata di ieri Fedez e Chiara hanno mostrato ai loro fan un momento carico di dolcezza che ha fatto emozionare tutti. Il piccolo Leone, infatti, ha imparato a dare i baci e il primo l’ha dedicato al suo papà. Chiara Ferragni nel vedere il suo piccolino elargire questo gesto affettuoso è scoppiata piangere e la sua reazione ha fatto commuovere l’intero web che è impazzito ed ha riempito i suoi due idoli di messaggi carichi di amore. Leone è un bambino dolcissimo, ha una speciale luce negli occhi e riesce sempre a strappare un sorriso a tutti coloro che hanno a che fare con lui, che sia di persona o tramite un semplice video. Il legame con i suoi genitori è poi fortissimo, Fedez e Chiara stanno facendo davvero un ottimo lavoro con il loro figlioletto.

“Mi viene da piangere“, l’emozione di Chiara Ferragni

Seduti nello splendido prato del castello umbro dove hanno trascorso una breve vacanza con i loro amici, Chiara e Fedez mostravano al piccolo Leone come dare i baci. E il bambino sembra aver imparato velocemente dato che, non appena i suoi genitori si sono fermati, è corso verso il papà per stampargli un tenero bacio sulla guancia. Chiara Ferragni non ha nascosto l’emozione e dopo aver applaudito al suo piccolo ha rivelato al marito: “Mi viene da piangere, ti giuro”. Il meraviglioso video postato da Fedez ha raggiunto la bellezza di più di due milioni di visualizzazioni scaturendo così un successo enorme. Adesso, la famiglia ha lasciato l’Umbria per recarsi in Sicilia ma la fortezza di Procopio conterrà per sempre un prezioso ricordo che l’influencer e il rapper porteranno nel loro cuore per tutta la vita.

Chiara Ferragni e il docu-film dedicato alla sua vita

Sempre ieri, Chiara Ferragni ha dato un annuncio enorme. L’imprenditrice digitale ha infatti rivelato che il documentario ispirato alla sua vita Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso, verrà presentato durante il prossimo Festival del Cinema di Venezia. Chiara si è detta molto emozionata per la venuta al mondo di questo suo nuovo, tanto desiderato, progetto. Fedez, invece, si è complimentato con la moglie affermando di essere certo che il docu-film sarà d’ispirazione per tante persone.