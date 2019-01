Chiara Ferragni in lacrime durante la luna di miele: c’entrano le nozze con Fedez

Chiara Ferragni sempre più innamorata e felice con Fedez: il viaggio di nozze fa sognare i fan sui social

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di far coincidere la loro luna di miele con le vacanze di fine anno. La coppia più seguita e amata sui social, come molti avranno visto, si trova al momento alla Maldive, per il loro viaggio di nozze appunto. Sia Chiara che Fedez, pur essendo in villeggiatura, non hanno certo smesso di pubblicare sui social. Entrambi, da quando sono partiti, hanno continuato a postare immagini e video della loro fuga d’amore, facendo sognare i loro follower e mostrando loro tutti i posti incantevoli visitati. Un viaggio da favola dove, come vedremo, non sono mancate le forte emozioni.

Chiara Ferragni in lacrime durante la luna di miele: le nozze con Fedez la emozionano ancora

Nelle ultime stories, inoltre, la Ferragni ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono un’emozione che ieri sera l’ha colta di sorpresa (positivamente). L’influencer, a cena con il marito, nel sentire un ragazzo cantare la canzone che ha fatto da colonna sonora alle nozze con Fedez, è scoppiata in lacrime. “Piango ogni volta” ha detto lei raccontando l’episodio. Le lacrime versate, ovviamente, non sono altro che lacrime di gioia. Le emozioni che ancora oggi le suscitano i ricordi legati alle nozze con Fedez, evidentemente, sono così forti da farla commuovere – sempre – come la prima volta.

Chiara Ferragni sempre più attiva sui social: ecco perché ha scelto di condividere anche i momenti più intimi della sua vita privata

Perché abbia deciso di condividere tutto con i suoi seguaci si può dedurre dai commenti lasciati da lei stessa qualche giorno fa su Instagram. Quando le hanno chiesto di parlare dei motivi che la spingono oggi a pubblicare foto, video e momenti privati con la sua famiglia la Ferragni ha risposto dicendo che per lei vale sempre la pena condividere con gli altri tutto ciò che è bello. Supponiamo quindi che questo, oggi, valga anche per la sua luna di miele (compreso il pianto di ieri sera).