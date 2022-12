Chiara Ferragni travolta dagli insulti. Nelle scorse ore l’influencer cremonese ha pubblicato una serie di contenuti su Instagram per sponsorizzare un noto marchio di intimo. In particolare si è mostrata con un completo rosso, giusto per omaggiare il periodo natalizio in cui ci si appresta ad entrare. Non appena le foto e i video sono finiti sulla piattaforma social, la moglie di Fedez (il rapper al momento si trova a Las Vegas) è stata bersagliata di critiche. Tantissimi e soprattutto tantissime (ah che bella la solidarietà femminile) l’hanno attaccata, sostenendo che mostrandosi in pose provocanti sia volgare e che tali atteggiamenti possano avere ripercussioni sui suoi figli. Naturalmente la Ferragni ha una visione completamente opposta sulla questione. E, con una serie di risposte piccate e al vetriolo, ha risposto ad alcuni utenti.

“I tuoi figli saranno contenti? Non coinvolgerli mediaticamente, dovresti proteggerli”. Questo uno dei consigli andato di traverso all’imprenditrice. E infatti non ha tardato ad arrivare una sua dura replica: “Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno”. Sempre restando sul tema figli, c’è chi ha sostenuto che postando certe situazioni potrebbe mettere in imbarazzo i suoi frutti d’amore un giorno, ad esempio nel contesto scolastico. Anche in tale frangente la Ferragni ha risposto senza fare sconti: “Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa”.

C’è poi stata una utente che le ha dato del “paletto”, scrivendole che fisicamente sia “meglio tua sorella”. “Mia sorella è stupenda, come tutte le donne. E leggere un insulto sul fisico di una donna fatto da un’altra donna è veramente triste”, la chiosa di Chiara. Non potevano nemmeno mancare coloro che hanno sostenuto che se fossero nei panni del marito Fedez non la lascerebbero certo presentarsi in quel modo pubblicamente (purtroppo nel Bel Paese a qualcuno piace in particolar modo il Medioevo). “Quello è mio marito, non il mio padrone”, la tuonata dell’influencer, che ha tagliato corto sulla questione.

Chiara Ferragni e la questione esposizione dei figli…

Tralasciando gli odiatori che, per definizione, non si cimentano in critiche costruttive o ragionate ma soltanto in insulti, da tempo c’è chi sostiene che Chiara Ferragni e Fedez non proteggano la privacy e l’immagine dei loro figli, esponendoli in modo massiccio sui social, nonostante la tenera età. Una delle voci più influenti che ha trattato la questione è stata quella di Selvaggia Lucarelli. Fedez e Ferragni, rispondendo indirettamente, hanno detto che al mondo d’oggi, se non avessero mostrato loro i figli, lo avrebbero fatto i media. Errato, visto che per legge chiunque fa informazione non può pubblicare fotografie di minori se non con il volto oscurato.