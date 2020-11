Chiara Ferragni, il messaggio di Giulia Valentina: Fedez non ci sta e sbotta

Il rapper non ha gradito quello che è accaduto dopo il messaggio della sua ex fidanzata alla moglie

Giulia Valentina ha scritto a Chiara Ferragni e questo ha fatto molto scalpore. Il motivo è presto detto: la prima è l’ex fidanzata di Fedez mentre la seconda è da due anni la moglie. Una situazione ‘particolare’ che è stata subito oggetto di argomento sui social network e sui siti web. Un’attenzione che Federico Lucia, questo il vero nome del cantante, non ha particolarmente apprezzato, tanto da sbottare sul suo account Instagram:

“Ieri mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti che sarebbe interessante approfondire. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi? Credo di no”

Sulla vicenda nessun commento è arrivato da parte di Chiara Ferragni e Giulia Valentina, che hanno preferito sorvolare sulla questione. Il loro scambio di battute è però piaciuto molto ai follower, che si sono complimentati su Instagram per il gesto delle due ragazze.

Il messaggio di Giulia Valentina a Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale ha postato sul suo account Instagram un video nel quale spiega la complicata realtà in cui si trovano a vivere le donne ancora oggi. Una società prettamente maschilista dove non è facile emergere ed affermarsi. Un discorso che è piaciuto molto a Giulia che, senza farsi troppi problemi, ha lasciato delle emoticon di applausi sotto l’ultimo video messaggio di Chiara Ferragni.

Con quelle faccine l’ex fidanzata di Fedez ha dimostrato che appoggia in pieno e condivide il pensiero di The Blonde Salad. Chiara non è rimasta indifferente e ha replicato a Giulia con un cuore. Uno scambio di messaggi che è stato visto positivamente dai fan. Per molti quello di Giulia Valentina è stato “un bell’esempio”, che ha provato quanto possa essere forte e concreta la solidarietà femminile.

Chi è Giulia Valentina, l’ex fidanzata di Fedez

Giulia Valentina ha 30 anni ed è una web influencer, modella e aspirante conduttrice. È diventata nota tra gli appassionati di cronaca rosa per via della sua relazione con Fedez durata tre anni, dal 2013 al 2016. Una relazione seria, con tanto di convivenza a Milano. I motivi della rottura non sono mai stati svelati anche se pare sia finito l’amore tra i due. In passato la Valentina è apparsa nel videoclip di Magnifico, il popolare brano di Fedez e Giulia Michielin.

Dopo l’addio al cantante Giulia non è uscita allo scoperto con altri fidanzati. Federico Lucia, invece, è convolato a nozze con Chiara Ferragni nel 2018: la coppia ha un bambino, Leone, di due anni e mezzo ed è in attesa della secondogenita, che nascerà nella primavera del 2021.