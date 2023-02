Chiara Ferragni è da sempre un personaggio divisivo e, di conseguenza, ogni sua azione genera reazioni contrastanti tra loro. Il suo monologo durante la prima serata del “Festival di Sanremo” del 7 febbraio non poteva certamente essere l’eccezione. L’influencer ha letto sul palco dell’Ariston una lettera indirizzata alla ‘Chiara Bambina’, alla quale raccontava le sue paure e la vita che avrebbe avuto da grande. Un discorso atteso da mesi che ha diviso molto gli animi. In molti, infatti, lo hanno trovato banale e narcisista: tra cui, neanche a dirlo, Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, un’altra nota giornalista ha invece preso le difese della moglie di Fedez: si tratta della prossima co-conduttrice del Festival, Francesca Fagnani.

Un 1, questo è il voto dato dalla Lucarelli nella sua pagella sanremese su “Il fatto quotidiano” a Chiara Ferragni. Già nelle sue storie Instagram la giornalista non era riuscita a trattenersi e si era ironicamente scusata per aver criticato in passato il monologo sulla bellezza “che capita, ma non è un merito” di Diletta Leotta. “Un 1 di inkoraggiamento alla piccola Kiara”, ha scritto per fare beffa alla ‘letterina’. Il pensiero di Selvaggia, in realtà, è condiviso da parecchi. Chiara è una donna bella, privilegiata e ricca, per cui un discorso così autoreferenziale sulle difficoltà che affrontano ogni giorno le donne e le madri lavoratrici è risultato a molti stucchevole e dissociato dalla realtà.

Tuttavia, non sono mancati gli elogi e i messaggi di supporto per la Ferragni. C’è chi, dall’altra parte, ha trovato il monologo spontaneo e commovente. I suoi seguaci hanno risposto ai detrattori precisando che anche una donna con tutti i suoi privilegi può subire discriminazioni, come si può vedere dai commenti che riceve ai suoi post. Per questo, parlando di se stessa, la co-conduttrice di Sanremo voleva portare un tema comune a tutte le donne.

A sostenere l’influencer, inoltre, si è aggiunta Francesca Fagnani, la quale debutterà sul palco dell’Ariston questa sera 8 febbraio 2023. Durante la conferenza stampa tenutasi in mattinata, una giornalista ha definito il discorso di Chiara banale e con concetti da terza media. Al che, è arrivata la risposta della ‘Belva’:

Uno deve mettersi in bocca le parole proprie, non cercare qualcosa che faccia effetto. Lei ha scritto il suo discorso come lo ha sentito e ha tirato fuori una tenerezza d’animo che ha fatto bene a lei e ad altri. Era visibilmente emozionata e credo che questa sia stata la parte più bella. Dicono che lei è la regina dei look, ebbene ha fatto parlare i vestiti. A me è piaciuta.

Queste sono state le parole della giornalista, che non teme il confronto con la collega. Insomma, due pareri nettamente contrastanti quelli della Lucarelli e della Fagnani. La giudice di “Ballando con le stelle” non ha nascosto il suo disappunto per i commenti della compagna di Enrico Mentana. Infatti, sul suo profilo Instagram ha condiviso il parere di chi ha trovato la conduttrice passare da ‘belva’ ad ‘agnellino’.

Francesca Fagnani debutta a Sanremo: di cosa parlerà

Per quanto riguarda invece il suo di monologo, Fagnani ha anticipato qualcosa: “Io, non essendo un simbolo di niente, perché ho avuto le stesse gioie e dolori di tutti, porterò un tema che mi è molto caro: la scuola, che è tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese. È un tema che mi è caro poiché io ho avuto la possibilità di studiare e di fare il lavoro che amo”.

E, dopo questa esperienza insieme, dovremmo aspettarci un’intervista ‘belvata’ ad Amadeus? “Non lo so, ci devo pensare. Ti rispondo domani. Avendo conosciuto Francesca Fagnani mi sentirei più tranquillo ad andare a trovarla”, ha risposto il direttore artistico.