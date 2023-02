Ancora una polemica su Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Alla prima serata della 73esima edizione della kermesse musicale l’imprenditrice digitale è stata protagonista indiscussa tra abiti e monologhi. A molti è piaciuto lo slogan ‘Pensati libera’ che la moglie di Fedez ha sfoggiato sullo scialle bianco che arricchiva il suo outfit black di Dior. L’influencer ha spiegato su Instagram che la frase è frutto del duo creativo Claire Fontaine ma la verità è un’altra…

Stando a quanto segnalato da molti sui social network ‘Pensati libera’ è di Cicatrici Nere, collettivo artistico di tatuatori che gravitano tra Italia, Spagna, Amsterdam e Berlino. Collettivo che ha rivendicato la paternità della scritta su Instagram, dove è seguito da oltre sette milioni di follower. A quanto pare la scelta della Ferragni di sfoggiare tutto ciò sul palco dell’Ariston non è piaciuto particolarmente…

Cicatrici nere ha postato un video in cui tagga la bionda influencer ed evidenziato: “Artivisimo, non merce” poi un lungo post che, tra i tanti, ha ricevuto il like di Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne. ‘Pensati libera’ è da anni presente su un murales di Bologna e successivamente è apparso anche a Genova.

PENSATI LIBERO È LÀ FUORI PER STRADA.

Pensati Libera non è uno slogan.

Pensati Libero non è un prodotto.

Pensati Libera non è una foto.

Pensati Libero non è un post.

Pensati Libera non è per una moda.

Pensati Libero non è un manifesto.

Pensati Libera non è una proprietà di qualcuno.

Pensati Libero non è per vendere.

Pensati Libera non è mercificare un’idea.

PENSATI LIBERA È UN ATTO DI VOLONTÀ per liberare le persone dalla superficiale, veloce e soffocante vita moderna.

PENSATI LIBERO È UN RESPIRO tra i rovi degli schedari, delle tabelle e degli ordini.

PENSATI LIBERA è dire “ci sono anche io” tra gli sconfitti di tutti i giorni.

PENSATI LIBERO È LÀ FUORI PER STRADA.