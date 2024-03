Chiara Ferragni ha l’avvocato divorzista di Corona-Moric: Fedez adios

O tutto è davvero un gran circo e Chiara Ferragni e Fedez sono una sorta di Houdini del nuovo millennio, in grado di mettere in scena uno spettacolo a tema ‘finta separazione’ oppure non c’è finzione e la crisi matrimoniale sta mandando allo scatafascio le loro nozze. Le ultime notizie fanno propendere verso la seconda ipotesi. Secondo quanto affermato da Vanity Fair e Dillinger News, l’influencer cremonese al momento è seguita dall’avvocato divorzista Daniela Missaglia. Trattasi di colei che, tra i tanti casi avuti, si è occupata anche del divorzio tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

Dunque la Ferragni pare proprio che stia facendo sul serio, altro che messa in scena. A meno che pure la decisione di affidarsi a un avvocato faccia parte della farsa. Difficile da credere anche se i Ferragnez ci hanno abituato a qualsiasi colpo di scena, quindi vale sempre la riserva del mai dire mai. Ragionando invece a logica, la crisi matrimoniale sembra alquanto seria. E se Chiara ha già scelto di tastare le vie legali e probabile che stia preparando l’adios a Fedez.

Ma siamo sicuri che abbia deciso di mettersi nelle mani del legale Missaglia? La notizia appare molto fondata. A riportarla, come poc’anzi accennato, Vanity Fair e Dillinger News (portale di Fabrizio Corona). Per quel che riguarda Dillinger, probabile che l’ex re dei paparazzi, avendo avuto a che fare direttamente con Missaglia per il suo divorzio, abbia avuto dalla stessa informazioni relative all’incarico che le avrebbe dato la Ferragni.

Pure Vanity Fair parla di fonti blindate. Motivo? Missaglia ha una socia, Valeria De Vellis (fu una degli avvocati che segui la separazione di Berlusconi e Veronica Lario) che, guarda caso, ha una rubrica proprio su Vanity in cui risponde a tematiche sul diritto di famiglia. Insomma, sia Vanity sia Dillinger hanno contatti diretti con lo studio legale Missaglia – De Vellis, per questo tutto fa pensare che l’indiscrezione relativa alla Ferragni sia sicura e non una fake news.

Se uno più uno fa due, la Ferragni, lasciandosi guidare da un legale divorzista, pare che al momento nutra la convinzione di chiudere il matrimonio con Fedez. Se ne vedranno delle belle, anzi delle brutte…