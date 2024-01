Chiara Ferragni grande assente alla sfilata Gucci: ecco dov’era

Oggi, venerdì 12 gennaio, a Milano è iniziata la settimana della moda dedicata alle collezioni maschili del prossimo autunno/inverno. Ad aprire la Fashion Week è stato Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci. Trattasi di un appuntamento imperdibile per esperti della moda e influencer, il cui invito non poteva mancare per la figura italiana più nota sui social: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, è da anni una presenza costante in questi eventi. Proprio lo scorso settembre, aveva assistito allo show di debutto di De Sarno in compagnia di suo marito Fedez, della madre Marina Di Guardo e delle sorelle Valentina e Francesca. Tuttavia, quest’anno, la Ferragni ha deciso di non presentarsi.

Nonostante tutti fossero in sua attesa, Chiara non è stata vista varcare l’ingresso dedicato alle celebrity in via Enrico Cosenza a Milano. è facile intuire che, a causa dello scandalo mediatico in cui è stata recentemente coinvolta, la Ferragni abbia deciso di evitare apparenze pubbliche ed eventi mediatici. Se l’influencer avesse scelto di partecipare alla sfilata, sarebbe stata senza dubbio al centro dell’attenzione, con tutti gli sguardi rivolti verso di lei per cogliere ogni sua reazione o gesto, anche il più piccolo.

Chiara Ferragni salta la settimana della moda: il motivo

Ma, dove si trovava esattamente la Ferragni mentre si svolgeva la sfilata di Gucci? Proprio poche ore fa, l’influencer ha pubblicato una foto dei suoi uffici, da dove vengono gestite le sue aziende. Questo significa che, dopo un periodo di pausa, Chiara sarebbe pronta a tornare a lavoro. A seguito di un lungo periodo di assenza dai social, la moglie di Fedez da pochi giorni è di nuovo attiva su Instagram. Un uso social molto limitato e cauto rispetto a prima del caso Balocco, pubblicando solamente foto di famiglia o semplici selfie.

Una strategia apparentemente non casuale, ma ben studiata insieme al suo team per cercare di ricostruire gradualmente la sua immagine. E, a quanto pare, assistere ad una sfilata di moda non sarebbe stata ritenuta la scelta più adeguata rispetto alla bufera che l’influencer sta affrontando. Ad ogni modo, bisognerà attendere il resto della settimana per capire se Chiara Ferragni deciderà di saltare l’intera Fashion Week o se si presenterà a sorpresa a qualche evento.