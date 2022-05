Chiara Ferragni, gaffe con la sorella: svelato per sbaglio il nome del nipote

La nota influencer ha rivelato per errore come si chiama il figlio della sorella Francesca, ecco cos’è successo al baby shower

Chiara Ferragni si è di recente resa protagonista di una clamorosa gaffe che ha visto al centro il suo primo vero nipotino, ancora nella pancia della mamma Francesca Ferragni. Ma che cos’è accaduto esattamente?

É presto detto. Nelle scorse ore si è tenuto il party “baby shower” per l’arrivo del nuovo membro di casa Ferragni. La festa, nata neanche a dirlo negli Stati Uniti, è una celebrazione gioiosa e divertente ricca di palloncini colorati e deliziosi dolcetti nel corso del quale i futuri genitori celebrano l’arrivo del nascituro insieme agli amici e spesso ricevono i regali per il bambino in arrivo.

La festa Baby Shower non l’ha organizzata Francesca Ferragni, ma è stata in realtà un’idea delle sorelle, Chiara e Valentina. Francesca Ferragni era all’oscuro di tutto e si è è presentata all’Agriturismo Cascina Resta alle porte di Milano inconsapevole che ad attenderla ci sarebbe stato uno stuolo di amici pronti a festeggiarla.

Eppure, l'”organizzatrice” Chiara Ferragni ha in qualche modo rovinato la festa alla festeggiata stessa, rivelando per errore il nome del bambino che porta in grembo. Ad un certo punto, la moglie di Fedez si è messa a leggere un discorso molto toccante, che l’ha fatta parecchio emozionare. Fra una lacrima che le scendeva dal volto e l’altra, Chiara Ferragni si è per l’appunto lasciata sfuggire il nome del bebé.

“Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato” ha detto Chiara Ferragni, una scena ripresa via smartphone e caricata su Instagram per i milioni di follower della famiglia. Stando a queste parole, dunque, Francesca Ferragni avrebbe già deciso come chiamare il suo primogenito. Se tutto va come dovrebbe andare si chiamerà dunque “Edo”, evidente diminutivo di “Edoardo“.

Francesca Ferragni incinta: l’annuncio e chi è il compagno

La nascita del nuovo pargolo di casa Ferragni è stata annunciata via Instagram lo scorso 28 dicembre. Con il più classico dei post con la foto del pancione, Francesca Ferragni aveva rivelato al mondo intero di essere in dolce attesa del suo primo figlio che condividerà presto con il suo compagno.

La sorella maggiore del team Ferragni sta insieme da ormai diversi anni con Riccardo Nicoletti, attualmente Responsabile organizzativo di LPS Electronics.