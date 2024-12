Chiara Ferragni, fan nostalgico nomina Fedez: lei risponde così

Ormai è quasi passato un anno dallo scandalo del pandoro Balocco e Chiara Ferragni ha dimostrato di aver definitivamente ripreso in mano le redini della sua vita, lontano (per modo di dire) da Fedez. L’influencer cremonese e l’ormai ex marito infatti si sono separati poco dopo il celebre Pandoro Gate e ora conducono vite separate, tenute insieme solamente dalla custodia condivisa dei due figli Leone e Vittoria. Chiara Ferragni ultimamente ha anche ritrovato la felicità dal punto di vista sentimentale, grazie a Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha già ufficializzato la relazione.

Dal suo canto, anche Fedez sta cercando di trovare l’amore e, ultimamente è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia della sua nuova fiamma. Sull’identità della donna purtroppo non si sa ancora nulla di preciso, solo che dovrebbe trattarsi di una giovane ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Insomma, tutto è bene qual che finisce bene. Qualche fan dell’imprenditrice digitale però non riesce proprio ad accettare che tra lei e il rapper di Rozzano sia finita per sempre e, poche ore fa, un seguace della Ferragni, ha commentato un suo video di TikTok citando proprio Fedez. L’influencer però, contro ogni aspettativa, ha risposto in modo a dir poco secco.

La risposta all’utente nostalgico

Come anticipato, anche se Chiara Ferragni e Fedez non portano più la fede al dito, le loro vite saranno sempre e indissolubilmente legate dai due figli Leone e Vittoria. Quindi, anche se l’influencer cremonese ha dimostrato di aver voltato pagina e intrapreso una relazione con il celebre imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, c’è qualcuno tra i suoi seguaci che proprio non sopporta questa scelta e ha tenuto a farlo sapere alla Ferragni stessa, commentando un suo video su TikTok Tok: “Sempre team Fedez, mi dispiace amo“.

A quel punto, nonostante nessuno si sarebbe mai aspettato una replica dalla diretta interessata, data la grande mole di commenti e messaggi che riceve ogni giorno, la Ferragni ha replicato al commento del fan nostalgico con una risposta secca ma per nulla sgarbata, esattamente come nel suo stile: “Contento tu”, corredato da un bel cuore rosso.