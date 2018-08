Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze: “Tremo di gioia al pensiero”

Chiara Ferragni emozionata prima delle nozze con Fedez: la confessione ad un fan sui social

Manca davvero pochissimo al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Il lieto evento, come molti sanno, verrà celebrato in Sicilia dove, i due futuri sposi, intratterranno amici e parenti per ben tre giorni. La festa per le loro nozze, inoltre, coinvolgerà l’intera città di Noto, la cornice barocca scelta per fare da sfondo ad uno dei momenti più importanti della loro vita. A raccontare il grande giorno, per ovvi motivi, saranno Chiara Ferragni e Fedez in persona, filmando e postando i momenti più salienti sui loro social (probabilmente servendosi dell’aiuto dei membri loro team). Un’organizzazione del genere, inevitabilmente, ha alzato le aspettative di tutti i loro fan. Questi infatti, sempre più curiosi, continuano a chiedere sia al rapper che alla sua futura moglie aggiornamenti circa il loro stato d’animo prima delle nozze. Ad un utente, per esempio, è stata Chiara Ferragni in persona a rispondere, raccontando di non stare nella pelle all’idea di dover presto sposare il papà del suo piccolo Leone..

Chiara Ferragni prima del matrimonio con Fedez confessa: “Continuo a tremare di gioia al pensiero”

“Che emozione si prova a sapere che a breve sarai legata a vita con l’uomo della tua vita e padre di tuo figlio?” hanno chiesto oggi su Instagram alla Ferragni. A questo commento, allora, la web influencer ha risposto: “È una delle emozioni più intense della mia vita, continuo a tremare di gioia al pensiero e devo ancora organizzare mille cose”. Qualsiasi siano gli imprevisti dell’ultimo minuto, però, siamo pronti a scommettere che Chiara, come sempre, riuscirà a gestire tutto alla perfezione.

Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: niente regali per le nozze ma solo donazioni in beneficenza

Chiara Ferragni e Fedez, come da loro annunciato qualche settimana fa, chiederanno agli ospiti presenti al loro matrimonio non doni ma donazioni. Il ricavato della raccolta fondi organizzata in onore delle loro nozze, poi, verrà devoluto totalmente in beneficenza.