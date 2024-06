Chiara Ferragni: “Ecco che cosa mi fa bene”. C’entra Fedez

L’estate è entrata ufficialmente nel vivo e Chiara Ferragni ha deciso di fare ritorno in Toscana, precisamente a Forte dei Marmi, per passare un po’ di tempo con i figli, Leone e Vittoria, e rilassarsi lontano dallo stress di Milano. Non è infatti un segreto che attualmente l‘influencer cremonese stia attraversando un periodo molto difficile tra i suoi guai giudiziari e il divorzio dall’ex marito Fedez.

Ultimamente però, la Ferragni sembra essere decisa più che mai a voltare pagina e per farlo, l’influencer ha anche cambiato modo di approcciarsi con i suoi followers. Ora, a differenza del passato, Chiara appare molto più disponibile al contatto diretto con coloro che la seguono e c’è già chi è pronto a giurare che si tratti di una pura e semplice strategia messa in atto dall’influencer per guadagnare nuovamente consensi e ricostruire la sua immagine.

La frecciatina a Fedez

Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni decide di passare del tempo di qualità sulle grandi spiagge della riviera toscana ed è probabilmente per questo motivo che molti frequentatori abituali del luogo la conoscono bene. Non è quindi raro vedere l’influencer intenta a rilassarsi sotto l’ombrellone mentre i suoi followers le si avvicinano per scambiare quattro chiacchiere. Proprio ciò che è successo nella giornata di ieri, quando un passante ha intercettato l’influencer mentre si trovava sulla battigia e le si è avvicinato per chiacchierare un po’ e scattare una foto ricordo.

Tra i due vi è stata una breve conversazione che è diventata in poco tempo virale per via dell’ennesima frecciatina che la Ferragni ha lanciato all’ex marito approfittando di un vero e proprio “assist” regalatole dal suo interlocutore. “Ogni volta che ti vedo sei sempre più bella, sai cosa ti fa bene?” le ha chiesto il passante. Una domanda alla quale l’influencer non ha esitato a rispondere, affermando di getto: “La separazione“.

Insomma, la Ferragni non perde mai occasione per lanciare una stoccata al suo (quasi) ex marito, che nel frattempo è alle prese con l’educazione del nuovo arrivato in famiglia, il Golden retriever di nome Silvio. Come anticipato, questo simpatico siparietto in spiaggia è finito subito su TikTok e Instagram, diventando virale in pochissimo tempo e regalando al suo autore una valanga di likes e commenti.