Chiara Ferragni e Simona Ventura, c’è il progetto tv: dettagli e rumors

Pare che la Rai stia pensando di innovare il palinsesto della sua seconda rete, puntando su due nomi di peso: Chiara Ferragni e Simona Ventura. Entrambe non hanno bisogno di troppe presentazioni. Una è la regina indiscussa dei social, l’altra è un volto amatissimo del piccolo schermo italiano. Quindi? Cosa bolle in pentola? Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero, ha spiegato sul sito web del quotidiano che ci sarebbe in progetto di realizzare un programma tv con protagoniste proprio la Tigre di Chivasso e la moglie di Fedez. Il tema convergerebbe sulla moda, argomento tanto caro alla Ferragni quanto alla Ventura. Alessi spiega quindi che il punto di incontro delle due star sarebbe una trasmissione sul fashion in cui declinare le loro qualità.

Simona Ventura e Chiara Ferragni, manovre a Rai Due: la suggestione di un programma tv con focus sulla moda

Secondo quanto si legge su Libero, l’idea è quella di far “incontrare due mondi, quello della tv (e che cosa c’è di meglio di Simona) e quello dei social (e la Ferragni è la regina)”. Il progetto parrebbe essere piaciuto a Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2, e la proposta sarebbe al vaglio. Se dovesse davvero concretizzarsi un simile scenario, sarebbe un colpaccio per la seconda rete del servizio pubblico che riuscirebbe a portare sul piccolo schermo la ‘big’ influencer cremonese che da sempre nutre un certo scetticismo a riguardo dell’impegno in tv (infatti la si vede pochissimo negli studi). Sicuramente la sua presenza garantirebbe una quota di share giovane e social. Inoltre l’accoppiata con la pimpante Ventura, almeno sulla carta, prometterebbe scintille.

Suggestione Chiara Ferragni a Sanremo 2021

Nei giorni scorsi, il settimanale Vero ha lanciato l’indiscrezione secondo cui ci sarebbero stati i primi approcci tra la Rai e lo staff della Ferragni per capire se la fashion blogger potrebbe essere una protagonista del Festival di Sanremo 2021 (programmato tra il 2 e il 6 marzo). Il magazine ha scritto che per Chiara ci sarebbe pronto un ruolo al fianco di Amadeus e nel progetto potrebbe essere coinvolto anche Fedez. La kermesse in questo momento ha però ben altre questioni da risolvere. Ieri Amadeus ha detto a chiare lettere che se non si potrà avere il pubblico all’Ariston non ci sarà alcun Festival.