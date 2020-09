Amadeus è schietto e non usa giri di parole: il prossimo Festival di Sanremo ci sarà se ci sarà anche il pubblico. I pani B non sono contemplati. Lo ha dichiarato al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. Il conduttore sulla questione non ha alcun dubbio e resta ottimista, nella speranza che all’inizio di marzo – la kermesse è calendarizzata dal 2 al 6 marzo 2021 – ogni problema relativo al coronavirus e a tutte le norme anti contagio connesse possano essere un vecchio ricordo. Dunque, laddove non dovesse essere così, ci sarebbero pesanti ombre sull’effettiva produzione dell’evento. In poche parole non si farà. Amadeus però vuole vedere il bicchiere mezzo pieno ed è convinto che ci siano ottime possibilità che tutto andrà per il meglio.

Amadeus: “Sanremo con il pubblico o niente. Non c’è il piano B”

“Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”, ha dichiarato Amadeus, non lasciando spazio a mezze misure. Secondo il direttore artistico della kermesse è “impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra, ogni due metri”. C’è anche spazio per le battute: “E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”. Nel frattempo la macchina organizzativa non si ferma. Il primo grande appuntamento relativo al festival canoro ligure sarà il 17 dicembre su Rai 1 quando andrà in onda la serata finale di Sanremo Giovani. Lì saranno presentati anche tutti i big che saranno in gara nel marzo 2021. Covid permettendo.

Verso Sanremo ma con molte incognite

Amadeus si augura che nel 2021 si possa celebrare il primo Sanremo post coronavirus anche se è un “po’ presto per dire come sarà”. Intanto i primi appuntamenti per azionare l’organizzazione della kermesse ligure cominciano a essere imminenti. Dal 7 settembre sono previsti gli incontri con le case discografiche sia per i Big che per i giovani. Da ottobre, poi, su Rai1 partirà ‘Ama-Sanremo’: cinque puntate con le esibizioni degli esordienti fino al 17 dicembre quando ci sarà la finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai1. Marzo 2021 non è così lontano e le incognite sulla kermesse non sono poche.