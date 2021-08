Chiara Ferragni e le foto della figlia: “Costretta a seguire quella regola”

By

La moglie di Fedez svela ai suoi follower una prassi di cui non tutti erano a conoscenza

Come tutte le web influencer anche Chiara Ferragni condivide su Instagram moltissime foto dei suoi bambini, Leone e Vittoria. Quest’ultima è nata a marzo 2021 e nell’ultimo periodo l’imprenditrice digitale ha postato molti scatti buffi e divertenti della piccola. Ai più attenti non sono sfuggite quelle del bagnetto della bambina, un mix perfetto di vivacità e allegria.

Chiara Ferragni e quel particolare sulle foto della figlia Vittoria

Nelle foto i capezzoli della bambina sono stati oscurati da Chiara Ferragni con dei fiorellini rosa. Una pratica che ha incuriosito più di qualche follower. “Perché coprire i capezzoli? È solo una bambina”, ha fatto notare un fan di The Blonde Salade. La risposta della moglie di Fedez non si è fatta attendere:

“Perché Instagram ha queste regole per le bambine, anche se neonate”

Una sorta di protezione del social network per evitare che certe foto possano finire in mani sbagliate. Una regola che Chiara Ferragni segue alla lettera, come rivelato ai suoi sostenitori.

Perché Chiara Ferragni ha scelto di postare le foto dei figli sui social network

Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto di postare le foto dei figli Leone e Vittoria sui social network per non lasciare delusi i propri fan. Il rapper ha spiegato che entrambi devono molto a Instagram e che sarebbe stato ipocrita postare tutto della propria vita e nascondere poi i bambini.

Una scelta, ovviamente, criticata: c’è chi ha apprezzato e chi invece continua a storcere il naso per l’eccessiva esposizione mediatica di due minorenni. Intanto pare che i Ferragnez siano pronti al terzo erede: la coppia non ha mai nascosto la voglia di allargare ancora di più la famiglia.

Uno scatto bollente in Sardegna, dove Chiara e Federico si sono mostrati avvinghiati e passionali, ha subito scatenato i rumors. Per i fan della coppia i due avranno presto un terzo figlio anche se forse è ancora troppo presto per parlarne. La piccola Vittoria è infatti nata solo lo scorso marzo. Il primogenito Leone è invece arrivato nel 2019.