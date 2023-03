Chiara Ferragni ha finalmente rotto il silenzio sulla crisi con Fedez e sul Festival di Sanremo 2023, di cui è stata una delle protagoniste principali. Dopo settimane di gossip, indiscrezioni e malelingue, l’imprenditrice digitale si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. La 35enne ha ammesso che lavorare alla kermesse musicale più importante in Italia è stata dura e i problemi di salute del marito, che ha dovuto fare i conti con alcuni psicofarmaci sbagliati, non hanno di certo aiutato.

Lo sfogo di Chiara Ferragni dopo il Festival di Sanremo

Chiara Ferragni su Instagram ha rivelato:

“A Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare”

La bionda influencer ha svelato di essere stata sul punto di crollare:

“Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro”

Chiara Ferragni ha dunque concluso:

“Lo ammetto: tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta”

Lo sfogo di Chiara Ferragni ha ricevuto il plauso di altre celebrity come Alessia Marcuzzi, Valeria Marini, le ex troniste di Uomini e Donne Teresa Langella e Ludovica Valli. Tutte si sono complimentate con The Blonde Salad per la sua forza e genuinità.

Chiara Ferragni e Fedez stanno ancora insieme

Nonostante i problemi dell’ultimo periodo i Ferragnez non stanno per divorziare. A smentire tutte le news trapelate di recente è stato proprio Fedez, che ha chiarito che Chiara Ferragni è stata la persona che più gli è stato accanto in questo periodo travagliato. Il cantante, dopo la scoperta del tumore al pancreas, ha sottovalutato la sua salute mentale, finendo in un vortice dal quale ora sta provando ad uscire.

Lo scorso gennaio il rapper ha iniziato ad assumere uno psicofarmaco sbagliato, che l’ha cambiato ed agitato molto. Gli ha provocato effetti collaterali piuttosto forti, come tic e balbuzie. Inoltre a causa di questo medicinale è dimagrito parecchio.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono legati dal 2016. Nel 2018 la nascita del primogenito Leone e successivamente il matrimonio in Sicilia. Nel 2021 è arrivata la piccola Vittoria. La coppia non ha escluso un terzo figlio in futuro. Di recente i Ferragnez hanno acquistato una casa a Milano, in zona City Life, e una sul lago di Como, proprio di fronte la villa di George Clooney.