Chiara Ferragni e i “fidanzati”: testimonianze, come stanno le cose

Chiara Ferragni è fidanzata con l’ortopedico Andrea Bisciotti, anzi no con il Ceo di Golden Goose Silvio Campara. Dove sta la verità? Davvero l’ex moglie di Fedez ha legato il suo destino sentimentale a un ‘lui’? Nelle ultime settimane le indiscrezioni sono germogliate a più non posso generando un po’ di confusione. Si parta con il dire che per ora, al fianco dell’influencer cremonese, non c’è alcun uomo ‘ufficiale’. Il primo ad essere accostato a lei è stato l’ortopedico Bisciotti. Si è mormorato che la Ferragni continuasse a fare tappa a Forte dei Marmi per stare con lui. Da parte dei diretti interessati mai una conferma, ma nemmeno una smentita. Il punto è che non è mai trapelata nemmeno una fotografia compromettente. Quindi? Quindi i due può darsi che siano amici e nulla più. A corroborare tale tesi c’è anche una testimonianza raccolta dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

La gossippara campana, nelle scorse ore, ha spiegato di essere entrata in contatto con una fonte che le ha raccontato di avere un’amica medico che conosce Bisciotti. Ebbene? Lui sarebbe il migliore amico del compagno di una delle migliori amiche della Ferragni. Per questo si sono conosciuti e hanno trascorso tempo assieme a Forte dei Marmi. Da quanto emerso, però, solo in compagnia e senza alcun legame intimo. Insomma, nessuna love story all’orizzonte.

Tramontato il gossip su Bisciotti si è fatto strada quello su Silvio Campara. Pure qui c’entra Forte dei Marmi. Sarebbe infatti in Versilia che Chiara e il manager avrebbero capito di provare qualcosa l’un per l’altra. Il condizionale, anche in questo frangente, è d’obbligo in quanto né lei né lui hanno mai commentato gli spifferi sul loro conto. Tra l’altro Campara ha dei figli e una compagna da anni. Non proprio una situazione semplice, sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione relativa all’infatuazione reciproca con l’ex di Fedez corrisponda a verità.

Si arriva ai giorni nostri, con Ferragni che, dopo aver fatto tappa in Corsica, a Ibiza e a Budapest, è rientrata a Milano. Nelle ultime peregrinazioni è stata accompagnata dalle amiche, di Campara nemmeno l’ombra. Per farla breve, al momento l’influencer è sola soletta per quel che riguarda gli affari di cuore.