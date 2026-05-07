Chiara Ferragni e gli abiti indossati due volte, Tommaso Zorzi la stronca: “Non è in bolla”

Tommaso Zorzi contro Chiara Ferragni: il conduttore e influencer milanese, ospite nella trasmissione di Rai 1 “La Volta Buona“, ha rifilato una ramanzina alla collega. Motivo? Un’esternazione fatta dall’ex moglie di Fedez su TikTok, in riferimento alla scelta di usare un capo di abbigliamento due volte. Secondo Zorzi, Ferragni continua a incappare in “errori di comunicazione“. L’espressione è un chiaro riferimento al “Pandoro gate”. Come molti ricorderanno, quando scoppiò lo scandalo, l’imprenditrice digitale affermò di avere agito in buona fede, ma di aver commesso un “errore di comunicazione”. Il discorso fu criticatissimo.

I capi di abbigliamento usati più volte, le parole di Chiara Ferragni: Tommaso Zorzi la critica

Ferragni la settimana scorsa, in una clip su TikTok, ha fatto sapere che per un evento avrebbe usato un reggiseno di Philosophy che sfoggiò 7 anni fa durante la sfilata sul red carpet di Cannes. “Sto andando al matrimonio di due miei amici, Fabio e Patrick, e mi sono messa questo top che avevo già usato sul red carpet di Cannes nel 2019. Che bello riutilizzare le cose”, ha scandito l’influencer. La dichiarazione ha innescato un vespaio.

Diversi follower hanno fatto notare – chi con garbo, chi con toni più duri – che usare gli abiti più di una volta è assolutamente normale. Qualcuno ha difeso Chiara, sostenendo che il suo discorso fosse ovviamente riconducibile solamente ai capi di abbigliamento utilizzati sulle passerelle importanti. L’imprenditrice, leggendo tale commento, è intervenuta con un “qualcuno ha capito”. Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio. Zorzi è tornato sulla vicenda. E ha fatto palesemente capire che, a suo avviso, la comunicazione della collega continua a essere tutt’altro che perfetta, per usare un eufemismo.

“Il tema è come comunica, quello che dice. E non la vedo in bolla”, ha esordito Zorzi ospite nel programma di Caterina Balivo. Il conduttore ha poi motivato la sua presa di posizione dicendo che “in un periodo storico come questo”, in cui si sta attraversando “una profonda crisi globale, non si può fare notizia sul fatto che usi una cosa due volte”.

“La normalità di chiunque è usare le cose 500 volte. Perché te ne compri una, perché ti piace e soprattutto perché l’hai pagata. E poi è nella normalità riutilizzare le cose. Se una cosa mi piace, io la metto spesso. Non puoi farne una notizia”, ha aggiunto Zorzi che ha poi proseguito nella ramanzina, sottolineando che la forza di Ferragni è sempre stata la sua capacità di comunicare in modo coinvolgente. Dopo il “Pandoro gate”, però, sembra che qualcosa si sia rotto e che adesso l’influencer non riesca più a trasformare in oro tutto ciò che tocca. Per Zorzi ora deve lavorare sodo per riconquistare la credibilità perduta. E dovrebbe iniziare a non incappare più nei famigerati “errori di comunicazione”:

“Nessuno vuole farle un processo, che credo ne abbia subiti sin troppi. Questo non vuole essere l’ennesimo. Però secondo me lei, che aveva sempre fatto dell’imprenditrice digitale e della brava comunicatrice i suoi cavalli di battaglia, ha dimostrato di non essere né l’una né l’altra. E questo credo sia un po’ il suo più grande problema: recuperare credibilità e reputazione sia dal punto di vista aziendale — perché oggi il suo brand scricchiola — sia dal punto di vista comunicativo, perché toppa“.

Il discorso di Zorzi e il consiglio a Ferragni: “Se in 100 non capiscono, forse il problema è la tua comunicazione”

Zorzi ha poi ragionato sulla reazione avuta da Ferragni nei confronti del commento scritto dalla follower che l’ha difesa, ossia quando l’imprenditrice ha digitato “qualcuno ha capito”. Per il conduttore, in questa chiosa, si annida uno sbaglio da parte dell’ex moglie di Fedez: “Quello che mi dispiace è quando prendi un commento, come ha fatto lei, di chi ti difende e scrivi sotto ‘finalmente qualcuno ha capito’, è come se tutti quelli che non capiscono fossero dei cretini. Se in 100 non capiscono e solo una persona ha capito, forse il problema è che la comunicazione era impostata in un modo che poteva portare la gente a non capire”.

C’è anche da evidenziare che Ferragni, nel replicare a un’altra fan, ha spiegato: “Io naturalmente indosso più volte le cose. Ma un pezzo usato per un red carpet di solito è qualcosa di molto speciale e riconoscibile che difficilmente si riesce a riutilizzare cambiandone il contesto“. In sintesi, è chiaro il pensiero dell’influencer: non è che solitamente usa i capi soltanto una volta; il suo commento faceva stretto riferimento al tema dei red carpet.

Zorzi, però, ha colto nel segno: se tanti non comprendono i suoi ragionamenti (anche perché le persone comuni non hanno la più pallida idea di come funzionino i red carpet e altri eventi simili), lei dovrebbe domandarsi perché non viene capita al posto di trincerarsi dietro a coloro che stanno dalla sua parte.