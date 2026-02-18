Marracash, zero rapporti con Elodie: il motivo colpisce, e Zorzi conferma la storia con la ballerina

Elodie Di Patrizi al centro del gossip. Da quando si è lasciata con Andrea Iannone, tra l’altro senza mai rilasciare una dichiarazione ufficiale sulla rottura, la cronaca rosa l’ha braccata. In un primo momento perché alcune curiose ‘mosse’ social del suo ex Marracash avevano fatto urlare a qualcuno un possibile ritorno di fiamma; poi perché si sono fatte sempre più tambureggianti le voci che hanno sostenuto che la cantante italo-francese si sia legata sentimentalmente alla ballerina Franceska Nuredini. Pure in questo frangente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non ha commentato alcunché, lasciando però intendere che con la danzatrice ci sia davvero un legame speciale. Nelle scorse ore anche Tommaso Zorzi ha celebrato le due come se siano a tutti gli effetti una neo coppia.

Tra Marracash ed Elodie nessun rapporto: “Questione di galanteria”

Per quel che riguarda le indiscrezioni relative a un presunto riallacciamento dei rapporti tra Elodie e Marracash, Dagospia ha spiegato che non c’è niente di vero. Ed il motivo pare molto particolare, seppur non è stato del tutto reso noto. In particolare, care amiche di lui hanno assicurato che il cantante non intrattiene rapporti nemmeno amichevoli con Elodie per “motivi che per galanteria è meglio non riferire”.

Tommaso Zorzi celebra Elodie e Franceska Nuredini

Elodie e Franceska sono una coppia? Le due da settimane si mostrano sui social in atteggiamenti alquanto complici, non curandosi minimamente delle malelingue che le criticano. Un comportamento che ha raccolto il plauso di Tommaso Zorzi, che, intervenuto ai microfoni del programma Rai La Volta Buona, ha definito le due donne “stupende”.

“A parte il bel messaggio, ma poi loro due sono incredibili, sono un sogno. Io pur essendo della sponda diametralmente opposta, cioè uomo e uomo, ma le vedo benissimo, le guardo con affetto ed esteticamente sono meravigliose”, ha dichiarato l’influencer milanese, di fatto confermando che la ballerina e la cantante fanno coppia.

Si sussurra che la scintilla sia scoccata quando Elodie era fidanzata con Iannone. La loro love story ha avuto un epilogo inaspettato, considerando che il centauro di Vasto, fino a pochi mesi fa, parlava di progetti di famiglia e di matrimonio. Il pilota ha comunque trovato ristoro sentimentale in fretta, iniziando a frequentare Rocio Munoz Morales, reduce dalla rottura con Raoul Bova.