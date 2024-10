Chiara Ferragni e Fedez, nessun accordo: separazione in stallo

Ancora nessun accordo sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Recentemente, sono circolate voci su presunti termini riguardanti sia le questioni economiche che l’affidamento dei figli, Leone e Vittoria. Inizialmente, sembrava che Chiara si sarebbe occupata del mantenimento dei bambini, mentre Fedez avrebbe avuto diritto a vederli a weekend alterni. Nel numero del settimanale Chi uscito ieri, mercoledì 9 ottobre, Chiara è stata fotografata fuori dallo studio del suo avvocato, accompagnata dalla madre Marina Di Guardo. La rivista ha riportato una versione diversa, parlando di un accordo consensuale al 50% tra i due.

Secondo quanto riportato dal magazine, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero intenzionati a chiudere la separazione rapidamente, accettando un accordo per l’affidamento congiunto dei figli e la divisione delle spese per il loro mantenimento. Fedez, inoltre, si sarebbe offerto di coprire anche le spese extra, come quelle scolastiche, mediche e sportive. Infine, sempre stando a queste indiscrezioni, l’assegno richiesto dall’imprenditrice digitale si aggirerebbe intorno ai 20mila euro al mese.

Tuttavia, poco fa, gli avvocati dell’imprenditrice digitale hanno smentito questi rumors, precisando che non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra i due ex coniugi, soprattutto per quanto riguarda l’affidamento dei figli. “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”, ha precisato l’avvocatessa della Ferragni, Daniela Missaglia. Il legale ha poi chiarito che le voci circolate sono “frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”.

Chiara Ferragni e Fedez: lei smentisce l’accordo sulla separazione

Dunque, dopo essersi lasciati ufficialmente lo scorso febbraio, la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere ancora in alto mare. Recentemente, i due sono tornati a scontrarsi pubblicamente, a causa della guerra a suon di dissing tra il rapper e Tony Effe. Federico Lucia, per rispondere al “rivale”, ha messo in mezzo anche l’ex moglie, nominando persino il Pandoro Gate e l’accusa di truffa aggravata. L’influencer aveva poi risposto al cantante, precisando di voler prendere serie misure per essere lasciata in pace e per evitare di essere citata ulteriormente.

Da quel punto, la situazione sembrava essersi tranquillizzata, ma Fedez è finito nuovamente al centro dell’attenzione dopo l’arresto degli ultras Christian Rosiello e Luca Lucci, rispettivamente bodyguard e interlocutore del rapper. Travolto da questa spinosa vicenda, Fedez ha deciso di sparire dai social, rimanendo in totale silenzio.