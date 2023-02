Nervi tesi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez durante la puntata finale del Festival di Sanremo. Un video ‘rubato’ nel dietro le quinte della kermesse che mostra la coppia discutere è diventato virale in un amen. Nel filmato si vede il rapper raggiungere la moglie sul palco, con lei che ride beffardamente per poi gesticolare, lasciando intendere di non avere gradito qualcosa dell’atteggiamento del compagno. Mentre i due iniziano a discutere, si evince sempre dal video finito in rete, si nota arrivare Amadeus che li invita garbatamente ad allontanarsi, forse per metterli al riparo da occhi indiscreti. Secondo alcune testimonianze provenienti dall’Ariston, pare che l’influencer non abbia gradito il bacio in bocca tra il marito e Rosa Chemical.

Chiara Ferragni, disappunto verso il marito Fedez

Ma si proceda con ordine: prima che Fedez piombasse sul palco per avere un confronto con la moglie, si è esibito Rosa Chemical che ad un certo punto è sceso dal palco, ha raggiunto il marito della Ferragni presente in prima fila in platea, gli ha twerkato addosso e poi lo ha invitato sul palco, baciandolo in bocca. Una gag quasi certamente studiata a tavolino e per nulla spontanea (qui si spiega perché l’intero siparietto non è stato improvvisato bensì organizzato a puntino). Ciò detto, pare che Chiara non abbia visto di buon occhio la questione, lasciando trasparire visibilmente la propria disapprovazione.

Il disappunto dell’influencer cremonese sarebbe stato notato da Fedez che ha quindi deciso di balzare sul palco, ovviamente non innanzi alle telecamere (tuttavia qualcuno presente all’Ariston lo ha filmato), dirigendosi verso la moglie. Ed è qui che è cominciata una discussione poi proseguita lontana da occhi indiscreti.

Difficile credere che la Ferragni si sia risentita per gelosia. Più probabile che abbia reputato non proprio galante il fatto che il marito abbia baciato in bocca un’altra persona, seppur in modo innocente, innanzi a milioni di persone. Potrebbe anche aver provato del malcontento ritenendo il gesto di Fedez inopportuno e troppo trash. Le ipotesi e le congetture si sprecano, non resta che attendere la versione dei diretti interessati.