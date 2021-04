Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docureality su casa Ferragnez?

È in arrivo un docureality su Chiara Ferragni e Fedez? Il rumor del giorno è di quelli che il pubblico apprezza di solito, in questo caso forse anche un po’ di più. A chi non piacerebbe curiosare nella vita dei Vip? Certo, grazie ai social network ormai è spesso possibile, soprattutto per la coppia Ferragnez, sempre pronta a condividere momenti delle loro giornate ed emozioni con chi li segue. Ma il posto giusto per il docureality sui Ferragnez stavolta non sarebbe Instagram, bensì Amazon Prime Video. Chiara e Fedez sono già due volti della nuova piattaforma di streaming, ma potrebbero esserlo sempre di più.

Su Prime Video è presenta infatti il documentario Unposted sulla Ferragni. Negli ultimi giorni invece Fedez è stato visto – e visto, e rivisto, e rivisto – al timone di LOL: Chi ride è fuori insieme a Mara Maionchi. Insomma, è chiaro che entrambi si trovino molto nella famiglia di Prime Video. Perché non continuare, allora? Davide Maggio ha reso noto che Amazon avrebbe in cantiere un docureality incentrato sulla vita della coppia. Accetteranno di mettersi in gioco con le telecamere in casa?

Magari non avrebbero problemi a mostrare la loro giornata tipo, visto che lo fanno già. Ma sui social sono loro a scegliere se, quando e cosa condividere con i fan. In un docureality per Amazon Prime Video invece le telecamere sarebbero sempre presenti e di conseguenza nelle puntate andrebbe mostrato tutto ciò che succede. E poi in tanti non vedono l’ora di vedere come sono organizzati in casa, per esempio. Oppure tante altre curiosità sulla loro vita casalinga e gli impegni di lavoro.

Non si conoscono altri dettagli al momento di questo nuovo progetto di Chiara Ferragni e Fedez su Amazon Prime. Quindi non si sa quando verrà girato o quando sarà disponibile. Molto probabilmente non presto, perché i Ferragnez sono nel pieno della loro nuova vita con l’arrivo della piccola Vittoria. Potrebbero prendersi il giusto tempo per questo. Senza dimenticare che c’è ancora l’emergenza Covid-19, ma a questo si potrebbe ovviare con le giuste precauzione. Non resta che attendere le prossime news in merito!