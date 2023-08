Chiara Ferragni e Fedez, aria di crisi: le mosse ambigue di lui

Nuova crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Da mesi, ormai, si diffondono ciclicamente voci di crisi o di rottura tra la “royal couple” italiana. Questa volta, a far allarmare i fan, sono state le mosse social del rapper. Questo perché Federico Lucia (questo il suo vero nome) non si è fatto vivo su Instagram per diversi giorni, per poi riapparire oggi, 23 agosto, con una storia alquanto ambigua. Per oltre una settimana, infatti, c’è stato un assoluto silenzio social del cantante, cosa che aveva fatto preoccupare molti fan. Solitamente Fedez è molto attivo su Instagram e, le volte che è scomparso, è stato quasi sempre a seguito di alcuni momenti delicati della sua vita. Basti ricordare il periodo dopo il Festival di Sanremo, durante il quale si era totalmente allontanato dal web.

Nel frattempo, però, Chiara Ferragni non ha abbandonato i suoi followers e ha condiviso diversi momenti della sua vacanza ad Ibiza e Formentera insieme alla sorella Valentina Ferragni e ai figli Leone e Vittoria. Nessuna traccia di Fedez, con il quale ha condiviso l’ultimo scatto circa 10 giorni fa. Ebbene, improvvisamente il giudice di X Factor è poi tornato online, condividendo due foto della piccola Vittoria ritratta con delle facce alquanto buffe: in una, la bambina è apparsa totalmente sorpresa e con i capelli arruffati, mentre nella seconda la si può vedere intenta a mangiare un panino con il viso sporco di Nutella.

Dunque, nulla di diverso dai contenuti che il cantante è solito condividere. Ma, poco dopo, il 33enne ha condiviso anche una storia sul suo profilo Instagram, che non è passata affatto inosservata. Si tratta di una foto di un sasso dove è stata incisa la frase “F*ck other, love yourself“, ovvero “Fan**lo gli altri, ama te stesso”. Insomma, un ritorno inusuale considerando la lunga settimana di assenza. Cosa sarà successo durante questi giorni?

Le opinioni sono contrastanti: da un lato c’è chi pensa che Fedez abbia semplicemente voluto trascorrere del tempo lontano dai social per godersi la famiglia, mentre dall’altro in tanti si dicono convinti che tra la coppia dei “Ferragnez” le cose stiano ai ferri corti. Ad ogni modo, il rapper ha poi condiviso altri video insieme a Vittoria, il che indicherebbe che si trova anche lui ad Ibiza insieme alla moglie e alla cognata. Non resta che attendere per scoprire i futuri risvolti di questa storia.