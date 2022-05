Chiara Ferragni e Elodie, il top “a foglia di fico” è da urlo: quanto costa

By

L’estate è alle porte e già si intravedono scampoli di moda ‘aderenti’ alla stagione della calura e del sole. Da qualche giorno, grazie a due donne icone di stile, vale a dire Chiara Ferragni ed Elodie Di Patrizi, sta spopolando un top a forma di “foglia di fico”. L’influencer cremonese e la cantante italo-francese si sono entrambe immortalate sui rispettivi profili social con indosso il capo d’abbigliamento che si è candidato a diventare un must have dell’estate 2022. Inutile dire che gli innumerevoli seguaci che seguono le due star sui social hanno apprezzato le scelte stilistiche delle loro beniamine, facendo piovere centinaia di migliaia di commenti tripudianti. Peccato che il top sfoderato dalla Ferragni e dalla Di Patrizi non sia alla portata di tutte, avendo un prezzo esoso.

Chi volesse acquistare l’indumento sappia che deve sborsare una cifra pari a 180 euro. Non un costo proibitivo, ma nemmeno accessibile a tutti. Il top è frutto del talento di un giovane stilista, AndreAdamo. Classe 1984 e originario di crotone, AndreAdamo è un designer che si sta facendo strada ad ampie falcate nel mondo della moda.

Prima di mettersi in proprio (il suo marchio è stato pensato durante il lockdown imposto dalla pandemia di Covid), ha lavorato fianco a fianco ad alcuni dei volti più noti della moda italiana, vale a dire Elisabetta Franchi, Roberto Cavalli e Dolce e Gabbana. Ora è pronto a superare i maestri.

Chiara Ferragni ed Elodie Di Patrizi tra moda e amore

Modaiole e chiacchieratissime dal gossip, Chiara Ferragni ed Elodie sono entrambe impegnate. Sicuramente lo è l’influencer dei record che da anni condivide una love story con Fedez, con il quale ha avuto due figli ed è convolata a nozze. Il matrimonio è più che solido e non mostra scricchiolii. Ben differente la situazione della Di Patrizi: nei mesi scorsi ha annunciato la rottura con Marracash. Tuttavia i ben informati, di recente, hanno assicurato che i due cantanti hanno ricucito, decidendo di darsi una seconda possibilità. Sarà la volta buona?