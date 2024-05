Chiara Ferragni, Damato vuota il sacco sul pandoro-gate: cos’ha detto

Dopo essersi chiuso in un silenzio assordante da dicembre fino a oggi, Fabio Maria Damato ha finalmente rotto il silenzio sul suo rapporto con Chiara Ferragni e l’ormai celebre pandoro-gate. Il manager dell’influencer cremonese è stato intercettato dall’inviato di FarWest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile Salvo Sottile su Rai 3, e ha risposto ad alcune domande sui guai giudiziari della sua datrice di lavoro.

Le parole di Fabio Maria Damato

C’è da dire che anche Fabio Maria Damato che, oltre a essere il manager è anche uno dei più grandi amici di Chiara Ferragni, definito da lei stessa “ braccio destro e sinistro “, non sta passando un bel periodo da quando è stato iscritto nel registro degli indagati per il caso Balocco.

L’inviato ha iniziato chiedendo a Damato se avesse qualcosa da aggiungere circa i famosi “errori di comunicazione” del caso Balocco: “Ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa”, sono state le poche parole pronunciate dal manager.

“Non posso aggiungere nulla, mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta. Io non ho mai parlato e non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui”, ha poi affermato concludendo il discorso.

Per finire, la domanda sui presunti followers comprati dall’imprenditrice digitale per gonfiare i numeri dei suoi account social: “Non ho nulla da dire. Non so nulla di questo, è Chiara la persona che parla, è lei il nostro amministratore delegato, io non ho niente da dire su questo”. Una risposta che a molti è suonata strana dal momento che era lui a gestire questo aspetto dell’azienda targata Chiara Ferragni.

Insomma, da queste parole sembra proprio che Damato non sia il manager di Chiara Ferragni ma piuttosto un semplice impiegato della società a cui l’influencer fa capo. Motivo per cui l’intervista non è parsa veritiera a molti. Ma ci sono anche altri motivi per cui molti non hanno creduto fino in fondo alle parole di Damato e li ha svelati MowMag.com.

Damato è sincero?